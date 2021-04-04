خلفًا للمكلف "الدغيثر".. "غدران" يقترب من كرسي رئاسة القادسية
كشف نادي القادسية عن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد غدران.
وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.
ويتم النظر في الطعون يومي 5 و6 أبريل الجاري، فيما سيكون موعد الاقتراع في الـ11 من الشهر ذاته واعتماد مجلس الإدارة يوم الرابع عشر.
خلفًا للمكلف "الدغيثر".. "غدران" يقترب من كرسي رئاسة القادسية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-04
كشف نادي القادسية عن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد غدران.
وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.
ويتم النظر في الطعون يومي 5 و6 أبريل الجاري، فيما سيكون موعد الاقتراع في الـ11 من الشهر ذاته واعتماد مجلس الإدارة يوم الرابع عشر.
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
06:16 PM
خلفًا للمكلف "الدغيثر".. "غدران" يقترب من كرسي رئاسة القادسية
كشف نادي القادسية عن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد غدران.
وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.
ويتم النظر في الطعون يومي 5 و6 أبريل الجاري، فيما سيكون موعد الاقتراع في الـ11 من الشهر ذاته واعتماد مجلس الإدارة يوم الرابع عشر.