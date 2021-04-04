خلفًا للمكلف "الدغيثر".. "غدران" يقترب من كرسي رئاسة القادسية

كشف نادي القادسية عن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد غدران.

وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.



ويتم النظر في الطعون يومي 5 و6 أبريل الجاري، فيما سيكون موعد الاقتراع في الـ11 من الشهر ذاته واعتماد مجلس الإدارة يوم الرابع عشر.