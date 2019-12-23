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عملية عاجلة لإنقاذ طفل اخترق رأسه شاحن جوال

أجراها فريق من مستشفى الملك عبدالله في بيشة.. صحته جيدة

تعامَل مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بنجاح، مع حالة خطيرة وهي سقوط طفل يبلغ من العمر سنة على رأس شاحن للجوال؛ مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

حيث قام فريق طبي بإجراء عملية مستعجلة.. وبحمد الله تمت بنجاح؛ حيث جرى استخراج الشاحن، وإصلاح تلف أغشية الدماغ، وإصلاح كسر الجمجمة، والطفل الآن بكامل وعيه، ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.

مستشفى الملك عبدالله في بيشة سقوط طفل شاحن جوال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية عاجلة لإنقاذ طفل اخترق رأسه شاحن جوال
سبق

تعامَل مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بنجاح، مع حالة خطيرة وهي سقوط طفل يبلغ من العمر سنة على رأس شاحن للجوال؛ مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

حيث قام فريق طبي بإجراء عملية مستعجلة.. وبحمد الله تمت بنجاح؛ حيث جرى استخراج الشاحن، وإصلاح تلف أغشية الدماغ، وإصلاح كسر الجمجمة، والطفل الآن بكامل وعيه، ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:08 PM

عملية عاجلة لإنقاذ طفل اخترق رأسه شاحن جوال

أجراها فريق من مستشفى الملك عبدالله في بيشة.. صحته جيدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
15,521

تعامَل مستشفى الملك عبدالله في بيشة، بنجاح، مع حالة خطيرة وهي سقوط طفل يبلغ من العمر سنة على رأس شاحن للجوال؛ مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

حيث قام فريق طبي بإجراء عملية مستعجلة.. وبحمد الله تمت بنجاح؛ حيث جرى استخراج الشاحن، وإصلاح تلف أغشية الدماغ، وإصلاح كسر الجمجمة، والطفل الآن بكامل وعيه، ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.

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