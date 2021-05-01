النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" يتجاوز 20 مليون مستخدم

أحد الحلول التي قدّمتها "سدايا" للإسهام في احتواء جائحة كورونا

تخطى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد، حاجز الـ20 مليون مستخدم؛ محققا نموًّا في عدد "المستخدمين الجدد" خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ3 ملايين مستخدم؛ مما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

ويعد تطبيق (توكلنا) مشاركًا رئيسيًّا في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه؛ الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

وتُعد منظومة "توكلنا" اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة، معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم -ولله الحمد- في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وبخطى متسارعة يواصل تطبيق (توكلنا) إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية؛ إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.

نجاح تطبيق (توكلنا) يعكس ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها؛ إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات وطننا الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل حياتنا.

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" يتجاوز 20 مليون مستخدم
سبق

تخطى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد، حاجز الـ20 مليون مستخدم؛ محققا نموًّا في عدد "المستخدمين الجدد" خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ3 ملايين مستخدم؛ مما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

ويعد تطبيق (توكلنا) مشاركًا رئيسيًّا في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه؛ الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

وتُعد منظومة "توكلنا" اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة، معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم -ولله الحمد- في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وبخطى متسارعة يواصل تطبيق (توكلنا) إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية؛ إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.

نجاح تطبيق (توكلنا) يعكس ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها؛ إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات وطننا الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل حياتنا.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
09:19 PM

عدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" يتجاوز 20 مليون مستخدم

أحد الحلول التي قدّمتها "سدايا" للإسهام في احتواء جائحة كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
894

تخطى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد، حاجز الـ20 مليون مستخدم؛ محققا نموًّا في عدد "المستخدمين الجدد" خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ3 ملايين مستخدم؛ مما يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

ويعد تطبيق (توكلنا) مشاركًا رئيسيًّا في نجاح إدارة المملكة أزمة فيروس كورونا، والحد من تفشيه؛ الأمر الذي يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

وتُعد منظومة "توكلنا" اليوم تجربة رائدة نحو تمكين التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ حيث تعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة، معتمدة بذلك على البنية التحتية المتطورة التي تسهم -ولله الحمد- في تقديم العديد من المبادرات والخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وبخطى متسارعة يواصل تطبيق (توكلنا) إضافة العديد من الخدمات الحكومية؛ للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون التطبيق الوطني الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية؛ إذ تنوعت الخدمات في الجانب الصحي والتعليمي وخدمات الحج والعمرة والتصاريح واستعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات وغيرها من الخدمات.

نجاح تطبيق (توكلنا) يعكس ثقة المجتمع به وبالخدمات التي يقدمها؛ إذ يعتمد على بنية تحتية متطورة، وعلى قدرة شباب وشابات وطننا الغالي على تطويع التقنية في وقت قصير ليكون التطبيق العنوان الأبرز لتسهيل حياتنا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة