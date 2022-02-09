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مرشد طلابي بمكة ينهي خلافاً بين 6 طلاب بمدرسته استمر لأكثر من سنة

بدأت بلعبة "سوني" وتطورت إلى التراشق بالألفاظ ووصلت لأولياء الأمور

أنهى مرشد طلابي بأحد المدارس شرق مكة المكرمة خلافاً استمر بين 6 طلاب بإحدى المدارس لأكثر من سنة، وتطور إلى التواعد خارج أسوار المدرسة والتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة للتحقيق في الواقعة .

وتفصيلاً، لاحظ المرشد الطلابي بالمدرسة تنافراً بين عدد من الطلاب بعد انتقالهم إلى مدرسته ضمن دمج الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وتقدم أحد أولياء الأمور بشكوى للمدرسة بسبب خلاف امتد إلى أكثر من سنة بدأ بلعبة "سوني" وتطور إلى منصة مدرستي ومنها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى ألفاظ وعبارات غير لائقة .

وقام المرشد الطلابي بجمع الطلاب في مكتبه عدة مرات وتمكن بعد توفيق الله من جمع شتات الطلاب ومعرفة موقع المشكلة وإفهام أولياء الأمور أن الأطراف جميعها مخطئة وقام بالإصلاح بين الطلاب في مكتبه وأعد لذلك مناسبة مصغرة شارك فيها مدير المدرسة ووكيلها والطلاب.

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مرشد طلابي بمكة ينهي خلافاً بين 6 طلاب بمدرسته استمر لأكثر من سنة
سبق

أنهى مرشد طلابي بأحد المدارس شرق مكة المكرمة خلافاً استمر بين 6 طلاب بإحدى المدارس لأكثر من سنة، وتطور إلى التواعد خارج أسوار المدرسة والتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة للتحقيق في الواقعة .

وتفصيلاً، لاحظ المرشد الطلابي بالمدرسة تنافراً بين عدد من الطلاب بعد انتقالهم إلى مدرسته ضمن دمج الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وتقدم أحد أولياء الأمور بشكوى للمدرسة بسبب خلاف امتد إلى أكثر من سنة بدأ بلعبة "سوني" وتطور إلى منصة مدرستي ومنها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى ألفاظ وعبارات غير لائقة .

وقام المرشد الطلابي بجمع الطلاب في مكتبه عدة مرات وتمكن بعد توفيق الله من جمع شتات الطلاب ومعرفة موقع المشكلة وإفهام أولياء الأمور أن الأطراف جميعها مخطئة وقام بالإصلاح بين الطلاب في مكتبه وأعد لذلك مناسبة مصغرة شارك فيها مدير المدرسة ووكيلها والطلاب.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:23 PM

مرشد طلابي بمكة ينهي خلافاً بين 6 طلاب بمدرسته استمر لأكثر من سنة

بدأت بلعبة "سوني" وتطورت إلى التراشق بالألفاظ ووصلت لأولياء الأمور

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أحمد العبدالله - الرياض
5
2,520

أنهى مرشد طلابي بأحد المدارس شرق مكة المكرمة خلافاً استمر بين 6 طلاب بإحدى المدارس لأكثر من سنة، وتطور إلى التواعد خارج أسوار المدرسة والتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل إلى أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة للتحقيق في الواقعة .

وتفصيلاً، لاحظ المرشد الطلابي بالمدرسة تنافراً بين عدد من الطلاب بعد انتقالهم إلى مدرسته ضمن دمج الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وتقدم أحد أولياء الأمور بشكوى للمدرسة بسبب خلاف امتد إلى أكثر من سنة بدأ بلعبة "سوني" وتطور إلى منصة مدرستي ومنها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى ألفاظ وعبارات غير لائقة .

وقام المرشد الطلابي بجمع الطلاب في مكتبه عدة مرات وتمكن بعد توفيق الله من جمع شتات الطلاب ومعرفة موقع المشكلة وإفهام أولياء الأمور أن الأطراف جميعها مخطئة وقام بالإصلاح بين الطلاب في مكتبه وأعد لذلك مناسبة مصغرة شارك فيها مدير المدرسة ووكيلها والطلاب.

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