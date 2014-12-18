صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان أحبطت ترويج (139) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
دوريات المجاهدين بجازان تحبط ترويج 139 كلجم من نبات القات بحوزة مواطن
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته لجهة الاختصاص
صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان أحبطت ترويج (139) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
اعلان
دوريات المجاهدين بجازان تحبط ترويج 139 كلجم من نبات القات بحوزة مواطنوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-18
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
12:27 AM
دوريات المجاهدين بجازان تحبط ترويج 139 كلجم من نبات القات بحوزة مواطن
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته لجهة الاختصاص
صرَّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمنطقة جازان أحبطت ترويج (139) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزة مواطن؛ وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,816
38 مليار ..
23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..
30 يناير
15,423
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد
علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!
صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا
ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!
محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!
بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد
ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن
عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!
ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة
عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!
عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي
ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب
مها الجبر