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بيرو تغلق الموانئ بعد ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا

أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب لمناطق آمنة

أكد المعهد الوطني للحماية المدنية في بيرو، الاثنين، أن السلطات أغلقت الموانئ وعلقت نشاط قوارب الصيد الصغيرة بسبب ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا في المحيط الهادي، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أغلقت بيرو موانئها بعد ثوران بركان هونغا – هاباي في تونغاخبير، حيث يعد بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام.

وأشار المعهد إلى أن "80 ميناء على طول الساحل مغلقة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجات البحر غير الطبيعية الناجمة عن ثوران البركان".

وأضاف: "أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب الصغيرة إلى مناطق آمنة على اليابسة".

وأعلن في بيرو في وقت سابق، عن مقتل سيدتين بسبب ارتفاع الأمواج، كانتا على شاطئ غير مناسب للسباحة، بالإضافة إلى تسبب ثوران البركان في تسرب النفط قبالة سواحل البلاد.

وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران يوم الجمعة الماضي، بالقرب من سواحل دولة تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي، مما تسبب في موجة تسونامي عارمة.

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بيرو تغلق الموانئ بعد ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا
سبق

أكد المعهد الوطني للحماية المدنية في بيرو، الاثنين، أن السلطات أغلقت الموانئ وعلقت نشاط قوارب الصيد الصغيرة بسبب ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا في المحيط الهادي، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أغلقت بيرو موانئها بعد ثوران بركان هونغا – هاباي في تونغاخبير، حيث يعد بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام.

وأشار المعهد إلى أن "80 ميناء على طول الساحل مغلقة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجات البحر غير الطبيعية الناجمة عن ثوران البركان".

وأضاف: "أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب الصغيرة إلى مناطق آمنة على اليابسة".

وأعلن في بيرو في وقت سابق، عن مقتل سيدتين بسبب ارتفاع الأمواج، كانتا على شاطئ غير مناسب للسباحة، بالإضافة إلى تسبب ثوران البركان في تسرب النفط قبالة سواحل البلاد.

وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران يوم الجمعة الماضي، بالقرب من سواحل دولة تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي، مما تسبب في موجة تسونامي عارمة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:17 AM

بيرو تغلق الموانئ بعد ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا

أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب لمناطق آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المعهد الوطني للحماية المدنية في بيرو، الاثنين، أن السلطات أغلقت الموانئ وعلقت نشاط قوارب الصيد الصغيرة بسبب ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا في المحيط الهادي، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أغلقت بيرو موانئها بعد ثوران بركان هونغا – هاباي في تونغاخبير، حيث يعد بركان تونغا كان الأعنف في العالم منذ أكثر من 900 عام.

وأشار المعهد إلى أن "80 ميناء على طول الساحل مغلقة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجات البحر غير الطبيعية الناجمة عن ثوران البركان".

وأضاف: "أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب الصغيرة إلى مناطق آمنة على اليابسة".

وأعلن في بيرو في وقت سابق، عن مقتل سيدتين بسبب ارتفاع الأمواج، كانتا على شاطئ غير مناسب للسباحة، بالإضافة إلى تسبب ثوران البركان في تسرب النفط قبالة سواحل البلاد.

وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران يوم الجمعة الماضي، بالقرب من سواحل دولة تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي، مما تسبب في موجة تسونامي عارمة.

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