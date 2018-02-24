ثلاثة تنبيهات متقدمة لـ3 مناطق.. حالة أمطار غزيرة

الإنذار المبكر: تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم

جدد النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المتقدمة لثلاث مناطق هي مكة والمدينة والشرقية.

ففي منطقة مكة المكرمة "عشيرة والسيل الكبير - الطائف- والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 للسابعة مساء اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي المنطقة الشرقية "حفر الباطن والخفجي - القيصومة - والأجزاء المجاورة لها" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 13:55 للسادسة مساء اليوم يصاحبها استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في منطقة المدينة المنورة "المفرحات - المندسة -والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 وتنتهي السابعة مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.