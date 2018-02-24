الإنذار المبكر: تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم
جدد النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المتقدمة لثلاث مناطق هي مكة والمدينة والشرقية.
ففي منطقة مكة المكرمة "عشيرة والسيل الكبير - الطائف- والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 للسابعة مساء اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي المنطقة الشرقية "حفر الباطن والخفجي - القيصومة - والأجزاء المجاورة لها" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 13:55 للسادسة مساء اليوم يصاحبها استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما في منطقة المدينة المنورة "المفرحات - المندسة -والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 وتنتهي السابعة مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
جدد النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المتقدمة لثلاث مناطق هي مكة والمدينة والشرقية.
ففي منطقة مكة المكرمة "عشيرة والسيل الكبير - الطائف- والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 للسابعة مساء اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي المنطقة الشرقية "حفر الباطن والخفجي - القيصومة - والأجزاء المجاورة لها" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 13:55 للسادسة مساء اليوم يصاحبها استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما في منطقة المدينة المنورة "المفرحات - المندسة -والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 وتنتهي السابعة مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:52 PM
ثلاثة تنبيهات متقدمة لـ3 مناطق.. حالة أمطار غزيرة
الإنذار المبكر: تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم
جدد النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المتقدمة لثلاث مناطق هي مكة والمدينة والشرقية.
ففي منطقة مكة المكرمة "عشيرة والسيل الكبير - الطائف- والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 للسابعة مساء اليوم مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي المنطقة الشرقية "حفر الباطن والخفجي - القيصومة - والأجزاء المجاورة لها" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 13:55 للسادسة مساء اليوم يصاحبها استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما في منطقة المدينة المنورة "المفرحات - المندسة -والأجزاء المجاورة لها وتتجه شرقاً" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة بدأت الساعة 14:10 وتنتهي السابعة مع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.