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تسريبات بشأن قنبلة "آيفون" المقبل .. أكبر وأسرع

من المتوقع أن تحل بديلة للهواتف المنخفضة التكلفة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتف "آيفون" المقبل، التي يبدو أنها ستكون أكبر وأسرع.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص التسريبات المرتبطة بهواتف "آيفون" الجديدة كافة، التي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تجهّز إطلاق هاتف "آيفون 8 بلس" بشاشة بقياس 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع "أيه 13" مثلها مثل هاتف "آيفون 11"، إضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف بديلة لهواتف "آيفون" منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه "فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" كذلك 4 طرازات جديدة من حاسبات "آيباد برو"، التي ستدعم تقنيات "واي فاي" أحدث وأسرع، وسيتم تشغيلها بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث "آي أو إس 14"، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.

شركة أبل هاتف آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات بشأن قنبلة "آيفون" المقبل .. أكبر وأسرع
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتف "آيفون" المقبل، التي يبدو أنها ستكون أكبر وأسرع.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص التسريبات المرتبطة بهواتف "آيفون" الجديدة كافة، التي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تجهّز إطلاق هاتف "آيفون 8 بلس" بشاشة بقياس 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع "أيه 13" مثلها مثل هاتف "آيفون 11"، إضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف بديلة لهواتف "آيفون" منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه "فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" كذلك 4 طرازات جديدة من حاسبات "آيباد برو"، التي ستدعم تقنيات "واي فاي" أحدث وأسرع، وسيتم تشغيلها بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث "آي أو إس 14"، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:58 AM

تسريبات بشأن قنبلة "آيفون" المقبل .. أكبر وأسرع

من المتوقع أن تحل بديلة للهواتف المنخفضة التكلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,053

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات بشأن المفاجأة التي تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لهاتف "آيفون" المقبل، التي يبدو أنها ستكون أكبر وأسرع.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص التسريبات المرتبطة بهواتف "آيفون" الجديدة كافة، التي يبدو أنها ستطرح نسخة اقتصادية أكبر بقياس 4.7 بوصة.

وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تجهّز إطلاق هاتف "آيفون 8 بلس" بشاشة بقياس 5.5 بوصة، والتي ستضم شريحة أسرع "أيه 13" مثلها مثل هاتف "آيفون 11"، إضافة إلى مستشعر جديد NFC في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المتوقع أن تحل تلك الهواتف بديلة لهواتف "آيفون" منخفضة التكلفة السابقة، التي سيتم دعمها بعدد من التقنيات الموجودة في النسخ الأحدث والأغلى مثل مستشعر التعرف على الوجه "فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تطرح "أبل" كذلك 4 طرازات جديدة من حاسبات "آيباد برو"، التي ستدعم تقنيات "واي فاي" أحدث وأسرع، وسيتم تشغيلها بقياس 11 أو 12.9 بوصة.

كما ستعمل تلك الأجهزة كلها بنظام تشغيل أحدث "آي أو إس 14"، الذي قد يتم إطلاقه في الخريف المقبل.

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