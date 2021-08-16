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فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

"ماكرون" أشار إلى مبادرات لمنع تحول أفغانستان لمعقل للإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
09:57 PM

فرنسا ترسل قوات عسكرية إضافية إلى كابول لإجلاء رعاياها

"ماكرون" أشار إلى مبادرات لمنع تحول أفغانستان لمعقل للإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين) عن إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين مصحوبتين بقوات إلى العاصمة الأفغانية كابول؛ للمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وأوضح "ماكرون" أن باريس ستستقبل نحو 600 أفغاني من الذين عملوا مع فرنسا في أفغانستان، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار في حديث إلى مواطنيه إلى أن فرنسا ستخرج بمبادرات مع الدول الحليفة مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة؛ لضمان منع تحول أفغانستان مجددًا لمعقل للإرهاب.

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