الإمارات.. تحديث إجراءات الدخول إلى أبوظبي من داخل الدولة اعتباراً من اليوم

تهدف إلى ضمان الحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة بفيروس كوفيد-19

بدأت إمارة أبوظبي، اليوم، بتطبيق إجراءات جديدة للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة بفيروس كوفيد - 19 في الإمارة.

وفيما يلي تفاصيل الإجراءات الجديدة لدخول الإمارة:

- يخضع جميع الراغبين في دخول الإمارة إلى مسح سريع وبسيط بنظام EDE بوساطة الهاتف المتحرّك، حيث يقوم المسؤول عن تشغيل النظام بمسح سريع لوجه الشخص المعني في ثوانٍ معدودة.

- يتميّز نظام المسح السريع EDE باستخدام التكنولوجيا المتطورة وقدرته على سهولة وسرعة كشف احتمال الإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية دون تخزين الصور أو البيانات الشخصية.

- وفي حال وجود شكوك حول إصابة الشخص بفيروس كورونا يتم تحويله إلى مركز الفحص الميداني في النقطة نفسها لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة.

- يتم إجراء الفحص السريع للأجسام المضادة من خلال أخذ عيّنة مسحة الأنف من الشخص ووضعها في جهاز يحدّد مدى الإصابة بالفيروس، وهو فحص مجاني يتم إجراؤه دون مقابل، حيث تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

- إذا كان الشخص المعني مقيماً في إمارة أبوظبي تطبّق الإجراءات والإرشادات الرسمية بشأن العزل الصحي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية مع الالتزام بالعزل، سواء في المنزل أو مكان آخر مناسب لهذا الغرض.

- إذا كان الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية مقيماً خارج إمارة أبوظبي يطلب منه العودة إلى الإمارة التي يقيم فيها مع إشعار الجهات الصحية بنتيجته.

- يخضع الجميع لهذا المسح السريع عند الدخول إلى إمارة أبوظبي بغض النظر عن حالة المرور في تطبيق الحصن.