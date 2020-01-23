النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدير تعليم الأفلاج" يستقبل طلاب الابتدائي بالورود والهدايا

برنامج إرشادي لتهيئة الطلاب بأول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية بالورود والهدايا، في أول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية.

وقام "آل مغيرة" بجولة ميدانية وقف خلالها على انتظام الطلاب في مدارسهم، وتابع أداء تقديم الدروس لهم في فصولهم التعليمية.

ونظمت مدارس المرحلة الابتدائية برنامجًا إرشاديًّا بهدف تهيئة طلاب وطالبات المرحلة تَضَمّن خطة تعريفية بمرافق المدرسة وتنفيذ خطة إرشادية متكاملة لتهيئة الطلاب تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

وكانت مدارس تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدير تعليم الأفلاج" يستقبل طلاب الابتدائي بالورود والهدايا
سبق

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية بالورود والهدايا، في أول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية.

وقام "آل مغيرة" بجولة ميدانية وقف خلالها على انتظام الطلاب في مدارسهم، وتابع أداء تقديم الدروس لهم في فصولهم التعليمية.

ونظمت مدارس المرحلة الابتدائية برنامجًا إرشاديًّا بهدف تهيئة طلاب وطالبات المرحلة تَضَمّن خطة تعريفية بمرافق المدرسة وتنفيذ خطة إرشادية متكاملة لتهيئة الطلاب تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

وكانت مدارس تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:51 AM

"مدير تعليم الأفلاج" يستقبل طلاب الابتدائي بالورود والهدايا

برنامج إرشادي لتهيئة الطلاب بأول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
2,065

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم الأحد، طلاب المرحلة الابتدائية بالورود والهدايا، في أول يوم عودة لمقاعد الدراسة الحضورية.

وقام "آل مغيرة" بجولة ميدانية وقف خلالها على انتظام الطلاب في مدارسهم، وتابع أداء تقديم الدروس لهم في فصولهم التعليمية.

ونظمت مدارس المرحلة الابتدائية برنامجًا إرشاديًّا بهدف تهيئة طلاب وطالبات المرحلة تَضَمّن خطة تعريفية بمرافق المدرسة وتنفيذ خطة إرشادية متكاملة لتهيئة الطلاب تربويًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

وكانت مدارس تعليم الأفلاج قد أنهت استعدادها لاستقبال أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة