الإثارة تجمع النصر وفولاد الإيراني .. فارق الأهداف يشعل مواجهة الصدارة

في افتتاح الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره فولاد خوزستان الإيراني على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة) من دوري أبطال آسيا2021 .

النصر يخوض اللقاء وسط ظروف صعبة، بعد تعرض الحارس الأساس للفريق الاسترالي "جونز" لفيروس "كورونا" وغياب أسامة الخلف وعبد الرحمن العبيد وفراس البريكان.

ويتربع النصر على صدارة المجموعة الرابعة (4 نقاط) كسبها من تعادل أمام الوحدات الأردني، وانتصار على السد القطري.

في المقابل يحل فولاد الإيراني في المركز الثاني بالرصيد النقطي ذاته ( 4 نقاط ) إلا أن النصر يتفوق في فارق الأهداف، وبالتالي فإن اللقاء يشكل أهمية كبرى للطرفين، حيث إن فوز أحدهم سيوسع الفارق النقطي وبالتالي "فض الشراكة"، وتأمين حظوظ أكبر في الحفاظ على القمة من أجل خطف بطاقة التأهل للأدوار التالية.