النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرميان" يتوّج الفائزات ببطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية

"وقت اللياقة" كرّمتهن

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، الفائزات في بطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد في صالة الملز بالرياض.

وحققت شركة وقت اللياقة خمس ميداليات (ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزيتين)، بعد أن نالت لاعباتها: "سارة الحارثي" فضية في فئة 63 كغ، و"نجوى مستوري" برونزية في فئة 84- كغ، و"فاطمة الزهراء صابر" ذهبية في فئة84+، و"ربى القصار" فضية، و"أسماء محمدين" برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبة من مختلف الجنسيات يمثلون مختلف المراكز في المملكة.

من جهة أخرى، كرّمت شركة وقت اللياقة، في مقرها بالرياض، الفائزات الخمس على ما حققنه من إنجاز لافت للشركة في البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لجام جوستن ماسكروف، ومدير عام الإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم، ومديرة إدارة دعم الأعمال في شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة شدن حمد الصقري، ومسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة فضول عربي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الرميان" يتوّج الفائزات ببطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية
سبق

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، الفائزات في بطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد في صالة الملز بالرياض.

وحققت شركة وقت اللياقة خمس ميداليات (ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزيتين)، بعد أن نالت لاعباتها: "سارة الحارثي" فضية في فئة 63 كغ، و"نجوى مستوري" برونزية في فئة 84- كغ، و"فاطمة الزهراء صابر" ذهبية في فئة84+، و"ربى القصار" فضية، و"أسماء محمدين" برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبة من مختلف الجنسيات يمثلون مختلف المراكز في المملكة.

من جهة أخرى، كرّمت شركة وقت اللياقة، في مقرها بالرياض، الفائزات الخمس على ما حققنه من إنجاز لافت للشركة في البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لجام جوستن ماسكروف، ومدير عام الإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم، ومديرة إدارة دعم الأعمال في شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة شدن حمد الصقري، ومسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة فضول عربي.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:53 PM

"الرميان" يتوّج الفائزات ببطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية

"وقت اللياقة" كرّمتهن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
311

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، المهندس أسامة الرميان، الفائزات في بطولة المملكة النسائية الأولى للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد في صالة الملز بالرياض.

وحققت شركة وقت اللياقة خمس ميداليات (ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزيتين)، بعد أن نالت لاعباتها: "سارة الحارثي" فضية في فئة 63 كغ، و"نجوى مستوري" برونزية في فئة 84- كغ، و"فاطمة الزهراء صابر" ذهبية في فئة84+، و"ربى القصار" فضية، و"أسماء محمدين" برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 60 لاعبة من مختلف الجنسيات يمثلون مختلف المراكز في المملكة.

من جهة أخرى، كرّمت شركة وقت اللياقة، في مقرها بالرياض، الفائزات الخمس على ما حققنه من إنجاز لافت للشركة في البطولة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة لجام جوستن ماسكروف، ومدير عام الإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم، ومديرة إدارة دعم الأعمال في شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة شدن حمد الصقري، ومسؤول الأنشطة الرياضية في وقت اللياقة فضول عربي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,645

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة