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مقطع داخل منزل بجدة يُظهر حجم الأضرار بعد اقتحام سيارة له

العناية الإلهية أنقذت قاطني المسكن ومرتادي الطريق من الحادثة

أظهر مقطع فيديو متداول سلامة قاطني منزل بحي الصفا بجدة وذلك بعد أن اقتحمته يوم أمس الاثنين، سيارة مسرعة وأنقذت العناية الإلهية سكان المنزل ومرتادي الطريق من الحادثة.

حيث أظهر المقطع الفيديو الموثق من داخل المنزل المتضرر دخول السيارة إحدى الشقق السكنية بحي الصفا وتعرض المنزل لخسائر مادية وتناثر أثاث للمنزل دون وقوع خسائر بشرية لعدم وجود أحد من ساكنيه بالقرب من الحادث.

حيث كانت " سبق " قد نشرت الحادثة يوم أمس بعد اصطدام مركبة يقودها شخص بسرعة جنونية انحرفت منه لترتفع عالياً بعد اصطدامها بسيارة متوقفة، وتقتحم إحدى الشقق السكنية وتلحق أضراراً بالغة في الشقة، وأيضاً تعرض المركبة لتلفيات كبيرة، وباشر الحادثة الجهات المعنية من مرور جدة والهلال الأحمر، وفتحت تحقيقها في معرفة أسباب الحادثة الغريبة.

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مقطع داخل منزل بجدة يُظهر حجم الأضرار بعد اقتحام سيارة له
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول سلامة قاطني منزل بحي الصفا بجدة وذلك بعد أن اقتحمته يوم أمس الاثنين، سيارة مسرعة وأنقذت العناية الإلهية سكان المنزل ومرتادي الطريق من الحادثة.

حيث أظهر المقطع الفيديو الموثق من داخل المنزل المتضرر دخول السيارة إحدى الشقق السكنية بحي الصفا وتعرض المنزل لخسائر مادية وتناثر أثاث للمنزل دون وقوع خسائر بشرية لعدم وجود أحد من ساكنيه بالقرب من الحادث.

حيث كانت " سبق " قد نشرت الحادثة يوم أمس بعد اصطدام مركبة يقودها شخص بسرعة جنونية انحرفت منه لترتفع عالياً بعد اصطدامها بسيارة متوقفة، وتقتحم إحدى الشقق السكنية وتلحق أضراراً بالغة في الشقة، وأيضاً تعرض المركبة لتلفيات كبيرة، وباشر الحادثة الجهات المعنية من مرور جدة والهلال الأحمر، وفتحت تحقيقها في معرفة أسباب الحادثة الغريبة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:49 AM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
02:03 AM

مقطع داخل منزل بجدة يُظهر حجم الأضرار بعد اقتحام سيارة له

العناية الإلهية أنقذت قاطني المسكن ومرتادي الطريق من الحادثة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
1,246

أظهر مقطع فيديو متداول سلامة قاطني منزل بحي الصفا بجدة وذلك بعد أن اقتحمته يوم أمس الاثنين، سيارة مسرعة وأنقذت العناية الإلهية سكان المنزل ومرتادي الطريق من الحادثة.

حيث أظهر المقطع الفيديو الموثق من داخل المنزل المتضرر دخول السيارة إحدى الشقق السكنية بحي الصفا وتعرض المنزل لخسائر مادية وتناثر أثاث للمنزل دون وقوع خسائر بشرية لعدم وجود أحد من ساكنيه بالقرب من الحادث.

حيث كانت " سبق " قد نشرت الحادثة يوم أمس بعد اصطدام مركبة يقودها شخص بسرعة جنونية انحرفت منه لترتفع عالياً بعد اصطدامها بسيارة متوقفة، وتقتحم إحدى الشقق السكنية وتلحق أضراراً بالغة في الشقة، وأيضاً تعرض المركبة لتلفيات كبيرة، وباشر الحادثة الجهات المعنية من مرور جدة والهلال الأحمر، وفتحت تحقيقها في معرفة أسباب الحادثة الغريبة.

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