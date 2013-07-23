النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1160 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

شملت مدينة أبها وضواحيها والمحافظات

هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
سبق

هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
01:17 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

شملت مدينة أبها وضواحيها والمحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
869

هطلت أمس أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة وطريب ورجال ألمع والأمواه والنماص والمجاردة والحرجة وبارق.

كما شملت الأمطار مراكز: الشعف وتندحة والحيمة والفرعين والحفائر ومربة وشفا بلقرن وثربان وجمعة ربيعة والمضة والفرشة والعرقين والقاعة وشني والحريضة والواديين وتهامتَي بلسمر وبلحمر.

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,036
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة