النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتها

الحدث يساهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية ويبرز مكانة الإرث ‏التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.

رالي حائل تويوتا الدولي 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتها
سبق

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية ويبرز مكانة الإرث ‏التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
03:44 PM

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي تستكمل استعداداتها

الحدث يساهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
115

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، عبدالعزيز بن عبدالله السيف, استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل الحدث العالمي الرياضي, وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.
ونوّه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه.
وكشف أن رالي حائل 2020 يشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدرجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالميتين الرابعة والخامسة.
وأوضح "السيف" أن الرالي سيسهم في تعزيز تشجيع البرامج السياحية ‏والرياضية ويبرز مكانة الإرث ‏التاريخي والسياحي لمنطقة حائل ومقوماتها الطبيعية، وكذلك تعزيز مكانة المملكة في المنافسة العالمية لاحتضان وتنظيم هذا النوع من الرياضة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة