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"تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي"

لضمان عودة حضورية آمنة لمقاعد الدراسة في العام الجديد 1443هـ

لضمان عودة حضورية آمنة للعام الدراسي 1443هـ، تواصل شركة تطوير لخدمات النقل تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي.

وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور حينها، إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكّدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

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"تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي"
سبق

لضمان عودة حضورية آمنة للعام الدراسي 1443هـ، تواصل شركة تطوير لخدمات النقل تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي.

وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور حينها، إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكّدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:10 AM

"تطوير لخدمات النقل" تنفّذ جولاتها للتوعية بالتسجيل في "النقل المدرسي"

لضمان عودة حضورية آمنة لمقاعد الدراسة في العام الجديد 1443هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لضمان عودة حضورية آمنة للعام الدراسي 1443هـ، تواصل شركة تطوير لخدمات النقل تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتوعية بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي.

وفي مطلع يوليو الماضي، أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

ودعت الشركة أولياء الأمور حينها، إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكراً، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قِبل الفئات الأكثر حاجة إليها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبُعد عن المدرسة.

وأكّدت شركة تطوير النقل التعليمي التزام أسطول النقل بكل الإجراءات الصحية الاحترازية في خدمة النقل المدرسي والعودة؛ وفق البروتوكولات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وبيّنت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، من خلال نظام نور، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة -رعاها الله-، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل؛ مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وأوضحت شركة تطوير النقل التعليمي، أنها وفرت قنوات لخدمة المستفيدين والتواصل والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@tatweertransit.com، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي للشركة.

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