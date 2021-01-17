ليفربول ومانشستر يونايتد الليلة.. ديربي مشتعل على صدارة البريميرليج

"الريدز" سيحاول استعادة القمة التي فقدها بعد فوز "المان يونايتد" على بيرنلي

يُقام الليلة لقاء يحسم صدارة الدوري الإنجليزي؛ حيث يستقبل فريق ليفربول في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد فريق مانشستر يونايتد في "ديربي الشمال الغربي" على ملعب أنفيلد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويحاول ليفربول استعادة صدارة الدوري التي اقتنصها مانشستر يونايتد بفوزه على بيرنلي في لقاء مؤجل رفع رصيده إلى 36 نقطة.

ولم يخسر مانشستر منذ خسارته من أرسنال في نوفمبر الماضي.

وفاز مانشستر في 10 من آخر 12 مباراة لعبها الفريق في الدوري.

وعلى الجانب الآخر؛ فالحالة التي فيها حامل لقب الدوري، ليفربول، ليست جيدة؛ فالفريق صاحب المركز الثاني برصيد 33؛ حيث لم يَفُز ليفربول في آخر ثلاث مباريات بالدوري (تعادلان وخسارة) كانت في آخر جولة من ساوثهامبتون.

وكان آخر انتصار حققه ليفربول في الدوري على كريستال بالاس بسبعة أهداف دون رد.

وفاز ليفربول في آخر استضافة له على مانشستر يونايتد بهدفين سجل أحدهما الدولي المصري محمد صلاح.

أما آخر مرة فاز فيها مانشستر على ليفربول فكانت في مارس 2018 على ملعبه أولد ترافورد، وآخر فوز للضيوف بأنفيلد يعود إلى 17 يناير 2016 حينما فاز الضيوف بهدف واين روني.

في جانب آخر من الصراع، تقدم ليستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز أمس 2- صفر على ساوثامبتون؛ بفضل هدفيْ جيمس ماديسون وهارفي بارنز.

ورغم أن كل الأضواء ستتوجه نحو قمة الأحد بين الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد؛ فإن ليستر أظهَرَ مرة أخرى أنه يجب التعامل معه بجدية في سباق المنافسة على اللقب.

ويملك فريق المدرب بريندان رودجرز 35 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف يونايتد المتصدر الذي يتقدم بنقطتين على ليفربول. ولدى مانشستر سيتي 32 نقطة قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد.

ولم يتحقق فوز ليستر بسهولة أمام ساوثامبتون صاحب المركز الثامن، الذي تَفَوّق على ليفربول في الجولة الماضية، ولم يكن محظوظًا عندما سدد ستيوارت أرمسترونج كرة في العارضة ليهدر فرصة التعادل.