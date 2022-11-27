لقد فاجأنا.. لماذا يثير "المتحور الأفريقي" القلق؟ اختلاف كبير عن "ووهان"!

تعود الأخبار المتداولة حول جائحة "كوفيد– 19" بالذاكرة إلى أحداث مارس 2020، عندما كان العالم يسارع الزمن لوقف تفشي فيروس مثير للقلق. فإلى جانب العدد المتزايد من الإصابات التي تشهدها أوروبا اليوم بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، ظهر متغير جديد من فيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد – 19"، ليضع العالم مجددًا في حالة تأهب شديد، ويمتلك المتغير، وفق دراسات أولية، مواصفات قد تجعله ضمن خانة "المتغيرات المثيرة للقلق". وبحسب ما ذكرت "الشرق الأوسط": توجد 3 تصنيفات لمتغيرات "كورونا" وضعتها منظمة الصحة العالمية: أن يكون مثيراً للقلق، أو مثيراً للاهتمام، أو متغيراً عادياً ليس له أي أهمية. وينطبق التصنيف الأول على المتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ويتمكن من الانتشار عالمياً بصورة كبيرة، بينما يصبح التصنيف الثاني ملائماً للمتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ولكن انتشاره لا يزال محدوداً، وتوجد فئة ثالثة من المتغيرات لا تحمل اختلافاً كبيراً عن الفيروس الأصلي. والمتغير الجديد يحمل الرمز "B.1.1.529"، وتم تحديده لأول مرة في بوتسوانا هذا الشهر، وظهر في المسافرين إلى هونغ كونغ من جنوب أفريقيا، وهو يحتوي على "مجموعة غير عادية من الطفرات تبدو مختلفة تماماً عن المتغيرات الأخرى التي تم تداولها"، كما يؤكد توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار بجنوب أفريقيا. وقال دي أوليفيرا، في بيان صحافي، الخميس: "لقد فاجأنا هذا المتغير الذي حقق قفزة كبيرة في التطور والعديد من الطفرات، التي يبلغ عددها 50 طفرة؛ منها أكثر من 30 طفرة على بروتين "سبايك"، وهو الجزء من الفيروس الذي يمنحه شكله التاجي الشهير، وهو الهدف لمعظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس لفتح المدخل إلى خلايا الجسم". ويضيف: "كذلك يملك هذا المتغير 10 طفرات في مجال ربط المستقبلات "هذا الجزء من الفيروس الذي يقوم بالاتصال الأول بخلايا أجسامنا"، ويمكن أن نستشعر الخطورة عندما نعلم أن متغير "دلتا" الذي اجتاح العالم امتلك طفرتين فقط في هذا الجزء". من جانبها قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية: إن السلالة المتحورة تحتوي على "بروتين سبايك" الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، ويختلف تماماً عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات "كوفيد – 19" على أساسه، فيما ذكر وزير النقل البريطاني غرانت شابس، في تصريحات صحافية، استناداً إلى تقييم العلماء، أن السلالة الجديدة هي "أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن". ورغم أن المتغير يمتلك مواصفات تجعله على رأس المتغيرات المثيرة للقلق، لاختلافه الكبير عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان بالصين، بما يعني أن اللقاحات التي تم تصميمها باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعّالة، إلا أن رافي غوبتا الأستاذ بجامعة "كامبريدج" دعا إلى "عدم استباق الأحداث بشأن تقييم مدى خطورة هذا المتغير". ويؤكد دي أوليفيرا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، أن "هناك العديد من الأمثلة على المتغيرات التي بدت مخيفة على الورق لكنها لم تحقق شيئاً، فمتغير "بيتا" على سبيل المثال، كان على رأس اهتمامات الناس في بداية العام؛ لأنه كان الأفضل في الهروب من جهاز المناعة، لكن في النهاية كان "دلتا" الأسرع انتشارًا، وهو الذي سيطر على العالم". ويضيف: "لا يزال الوقت مبكراً لاستخلاص استنتاجات واضحة، ولكن هناك بالفعل علامات تثير القلق". من جانبه قال مكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، في إفادة إعلامية: إن "المنظمة تراقب عن كثب التحور "B.1.1.529" المبلغ عنه مؤخرًا". ووفق البيان: فإن "التحليل المبكر يظهر أن هذا التحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات التي سوف تخضع لمزيد من الدراسة"، وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية سوف تعقد للمجموعة الاستشارية الفنية بشأن تطور الفيروسات "TAG - VE" لتحديد ما إذا كان ينبغي تحديد اعتبار هذا المتغير مثيراً للأهمية أو مثيراً للقلق".

لقد فاجأنا.. لماذا يثير "المتحور الأفريقي" القلق؟ اختلاف كبير عن "ووهان"! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 تعود الأخبار المتداولة حول جائحة "كوفيد– 19" بالذاكرة إلى أحداث مارس 2020، عندما كان العالم يسارع الزمن لوقف تفشي فيروس مثير للقلق.



فإلى جانب العدد المتزايد من الإصابات التي تشهدها أوروبا اليوم بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، ظهر متغير جديد من فيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد – 19"، ليضع العالم مجددًا في حالة تأهب شديد، ويمتلك المتغير، وفق دراسات أولية، مواصفات قد تجعله ضمن خانة "المتغيرات المثيرة للقلق".



وبحسب ما ذكرت "الشرق الأوسط": توجد 3 تصنيفات لمتغيرات "كورونا" وضعتها منظمة الصحة العالمية: أن يكون مثيراً للقلق، أو مثيراً للاهتمام، أو متغيراً عادياً ليس له أي أهمية.



وينطبق التصنيف الأول على المتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ويتمكن من الانتشار عالمياً بصورة كبيرة، بينما يصبح التصنيف الثاني ملائماً للمتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ولكن انتشاره لا يزال محدوداً، وتوجد فئة ثالثة من المتغيرات لا تحمل اختلافاً كبيراً عن الفيروس الأصلي.



والمتغير الجديد يحمل الرمز "B.1.1.529"، وتم تحديده لأول مرة في بوتسوانا هذا الشهر، وظهر في المسافرين إلى هونغ كونغ من جنوب أفريقيا، وهو يحتوي على "مجموعة غير عادية من الطفرات تبدو مختلفة تماماً عن المتغيرات الأخرى التي تم تداولها"، كما يؤكد توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار بجنوب أفريقيا.



وقال دي أوليفيرا، في بيان صحافي، الخميس: "لقد فاجأنا هذا المتغير الذي حقق قفزة كبيرة في التطور والعديد من الطفرات، التي يبلغ عددها 50 طفرة؛ منها أكثر من 30 طفرة على بروتين "سبايك"، وهو الجزء من الفيروس الذي يمنحه شكله التاجي الشهير، وهو الهدف لمعظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس لفتح المدخل إلى خلايا الجسم".



ويضيف: "كذلك يملك هذا المتغير 10 طفرات في مجال ربط المستقبلات "هذا الجزء من الفيروس الذي يقوم بالاتصال الأول بخلايا أجسامنا"، ويمكن أن نستشعر الخطورة عندما نعلم أن متغير "دلتا" الذي اجتاح العالم امتلك طفرتين فقط في هذا الجزء".



من جانبها قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية: إن السلالة المتحورة تحتوي على "بروتين سبايك" الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، ويختلف تماماً عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات "كوفيد – 19" على أساسه، فيما ذكر وزير النقل البريطاني غرانت شابس، في تصريحات صحافية، استناداً إلى تقييم العلماء، أن السلالة الجديدة هي "أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن".



ورغم أن المتغير يمتلك مواصفات تجعله على رأس المتغيرات المثيرة للقلق، لاختلافه الكبير عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان بالصين، بما يعني أن اللقاحات التي تم تصميمها باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعّالة، إلا أن رافي غوبتا الأستاذ بجامعة "كامبريدج" دعا إلى "عدم استباق الأحداث بشأن تقييم مدى خطورة هذا المتغير".



ويؤكد دي أوليفيرا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، أن "هناك العديد من الأمثلة على المتغيرات التي بدت مخيفة على الورق لكنها لم تحقق شيئاً، فمتغير "بيتا" على سبيل المثال، كان على رأس اهتمامات الناس في بداية العام؛ لأنه كان الأفضل في الهروب من جهاز المناعة، لكن في النهاية كان "دلتا" الأسرع انتشارًا، وهو الذي سيطر على العالم". ويضيف: "لا يزال الوقت مبكراً لاستخلاص استنتاجات واضحة، ولكن هناك بالفعل علامات تثير القلق".



من جانبه قال مكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، في إفادة إعلامية: إن "المنظمة تراقب عن كثب التحور "B.1.1.529" المبلغ عنه مؤخرًا".



ووفق البيان: فإن "التحليل المبكر يظهر أن هذا التحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات التي سوف تخضع لمزيد من الدراسة"، وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية سوف تعقد للمجموعة الاستشارية الفنية بشأن تطور الفيروسات "TAG - VE" لتحديد ما إذا كان ينبغي تحديد اعتبار هذا المتغير مثيراً للأهمية أو مثيراً للقلق".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:54 AM

لقد فاجأنا.. لماذا يثير "المتحور الأفريقي" القلق؟ اختلاف كبير عن "ووهان"! 3 تصنيفات لمتغيرات "كورونا".. وحده يملك 10 طفرات في ربط المستقبلات





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تعود الأخبار المتداولة حول جائحة "كوفيد– 19" بالذاكرة إلى أحداث مارس 2020، عندما كان العالم يسارع الزمن لوقف تفشي فيروس مثير للقلق.



فإلى جانب العدد المتزايد من الإصابات التي تشهدها أوروبا اليوم بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، ظهر متغير جديد من فيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد – 19"، ليضع العالم مجددًا في حالة تأهب شديد، ويمتلك المتغير، وفق دراسات أولية، مواصفات قد تجعله ضمن خانة "المتغيرات المثيرة للقلق".



وبحسب ما ذكرت "الشرق الأوسط": توجد 3 تصنيفات لمتغيرات "كورونا" وضعتها منظمة الصحة العالمية: أن يكون مثيراً للقلق، أو مثيراً للاهتمام، أو متغيراً عادياً ليس له أي أهمية.



وينطبق التصنيف الأول على المتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ويتمكن من الانتشار عالمياً بصورة كبيرة، بينما يصبح التصنيف الثاني ملائماً للمتغير الذي يحمل خصائص فريدة عن الفيروس الأصلي، ولكن انتشاره لا يزال محدوداً، وتوجد فئة ثالثة من المتغيرات لا تحمل اختلافاً كبيراً عن الفيروس الأصلي.



والمتغير الجديد يحمل الرمز "B.1.1.529"، وتم تحديده لأول مرة في بوتسوانا هذا الشهر، وظهر في المسافرين إلى هونغ كونغ من جنوب أفريقيا، وهو يحتوي على "مجموعة غير عادية من الطفرات تبدو مختلفة تماماً عن المتغيرات الأخرى التي تم تداولها"، كما يؤكد توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار بجنوب أفريقيا.



وقال دي أوليفيرا، في بيان صحافي، الخميس: "لقد فاجأنا هذا المتغير الذي حقق قفزة كبيرة في التطور والعديد من الطفرات، التي يبلغ عددها 50 طفرة؛ منها أكثر من 30 طفرة على بروتين "سبايك"، وهو الجزء من الفيروس الذي يمنحه شكله التاجي الشهير، وهو الهدف لمعظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس لفتح المدخل إلى خلايا الجسم".



ويضيف: "كذلك يملك هذا المتغير 10 طفرات في مجال ربط المستقبلات "هذا الجزء من الفيروس الذي يقوم بالاتصال الأول بخلايا أجسامنا"، ويمكن أن نستشعر الخطورة عندما نعلم أن متغير "دلتا" الذي اجتاح العالم امتلك طفرتين فقط في هذا الجزء".



من جانبها قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية: إن السلالة المتحورة تحتوي على "بروتين سبايك" الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا، ويختلف تماماً عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات "كوفيد – 19" على أساسه، فيما ذكر وزير النقل البريطاني غرانت شابس، في تصريحات صحافية، استناداً إلى تقييم العلماء، أن السلالة الجديدة هي "أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن".



ورغم أن المتغير يمتلك مواصفات تجعله على رأس المتغيرات المثيرة للقلق، لاختلافه الكبير عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان بالصين، بما يعني أن اللقاحات التي تم تصميمها باستخدام السلالة الأصلية، قد لا تكون فعّالة، إلا أن رافي غوبتا الأستاذ بجامعة "كامبريدج" دعا إلى "عدم استباق الأحداث بشأن تقييم مدى خطورة هذا المتغير".



ويؤكد دي أوليفيرا في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، أن "هناك العديد من الأمثلة على المتغيرات التي بدت مخيفة على الورق لكنها لم تحقق شيئاً، فمتغير "بيتا" على سبيل المثال، كان على رأس اهتمامات الناس في بداية العام؛ لأنه كان الأفضل في الهروب من جهاز المناعة، لكن في النهاية كان "دلتا" الأسرع انتشارًا، وهو الذي سيطر على العالم". ويضيف: "لا يزال الوقت مبكراً لاستخلاص استنتاجات واضحة، ولكن هناك بالفعل علامات تثير القلق".



من جانبه قال مكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، في إفادة إعلامية: إن "المنظمة تراقب عن كثب التحور "B.1.1.529" المبلغ عنه مؤخرًا".



ووفق البيان: فإن "التحليل المبكر يظهر أن هذا التحور يحتوي على عدد كبير من الطفرات التي سوف تخضع لمزيد من الدراسة"، وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية سوف تعقد للمجموعة الاستشارية الفنية بشأن تطور الفيروسات "TAG - VE" لتحديد ما إذا كان ينبغي تحديد اعتبار هذا المتغير مثيراً للأهمية أو مثيراً للقلق".