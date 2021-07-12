النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

أكد تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج

وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ بمكة المكرمة، المحددة بأربعة مراكز، هي: النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا "مواقف حجز السيارات"، وذلك قبل توجُّه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.

وتفصيلاً، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في المراكز المذكورة، تشمل الآلية الأولى مَن يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج؛ ليتم التحقق من تصاريحهم، وقراءة بطاقة "شعائر" الذكية، ثم يوجَّهون بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.

وتشمل الآلية الثانية الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، وتُنهى إجراءات الاستقبال لهم في المركز، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدى الوزارة لأداء طواف القدوم. فيما خُصصت الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، وتُنهى إجراءاتهم، ثم تُسلَّم الأمتعة إلى الشركة، ثم يتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ونقل الأمتعة من قِبل الشركة للمخيم.

يُذكر أن الحجاج من أهل مكة المكرمة، الذين لن يؤدوا طواف القدوم، يصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قِبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومَي 7و8 ذي الحجة بناء على جداول تفويج وخطط سيُبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة سابقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًّا؛ إذ أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة
سبق

وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ بمكة المكرمة، المحددة بأربعة مراكز، هي: النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا "مواقف حجز السيارات"، وذلك قبل توجُّه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.

وتفصيلاً، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في المراكز المذكورة، تشمل الآلية الأولى مَن يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج؛ ليتم التحقق من تصاريحهم، وقراءة بطاقة "شعائر" الذكية، ثم يوجَّهون بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.

وتشمل الآلية الثانية الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، وتُنهى إجراءات الاستقبال لهم في المركز، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدى الوزارة لأداء طواف القدوم. فيما خُصصت الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، وتُنهى إجراءاتهم، ثم تُسلَّم الأمتعة إلى الشركة، ثم يتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ونقل الأمتعة من قِبل الشركة للمخيم.

يُذكر أن الحجاج من أهل مكة المكرمة، الذين لن يؤدوا طواف القدوم، يصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قِبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومَي 7و8 ذي الحجة بناء على جداول تفويج وخطط سيُبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة سابقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًّا؛ إذ أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:26 AM

نائب وزير الحج يتفقد جاهزية مراكز استقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

أكد تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
310

وقفت وزارة الحج والعمرة على جاهزية مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ بمكة المكرمة، المحددة بأربعة مراكز، هي: النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا "مواقف حجز السيارات"، وذلك قبل توجُّه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجيج.

وتفصيلاً، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة حددت ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في المراكز المذكورة، تشمل الآلية الأولى مَن يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع شركات الحج؛ ليتم التحقق من تصاريحهم، وقراءة بطاقة "شعائر" الذكية، ثم يوجَّهون بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم.

وتشمل الآلية الثانية الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، وتُنهى إجراءات الاستقبال لهم في المركز، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدى الوزارة لأداء طواف القدوم. فيما خُصصت الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، وتُنهى إجراءاتهم، ثم تُسلَّم الأمتعة إلى الشركة، ثم يتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ونقل الأمتعة من قِبل الشركة للمخيم.

يُذكر أن الحجاج من أهل مكة المكرمة، الذين لن يؤدوا طواف القدوم، يصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قِبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومَي 7و8 ذي الحجة بناء على جداول تفويج وخطط سيُبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة سابقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًّا؛ إذ أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,770

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة