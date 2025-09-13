النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "مهارة واحدة قد تنقذ حياة".. دورات إسعافية بالباحة والتسجيل هنا

تنظّمها إدارة الاتصال بفرع هيئة الهلال الأحمر تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عدداً من الدورات والمحاضرات الإسعافية للمجتمع؛ تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار "مهارة واحدة قد تنقذ حياة"، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات، بدأت أمس السبت الموافق 2020/09/12 بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأضاف "الزهراني"؛ أن الفعاليات اشتملت على اقامة بعض المحاضرات واستفاد منها عددٌ من منسوبي الجهات الحكومية وشملت المحاضرات متنزه الفراشة بفعاليات وسام البادية، كما نفّذت ادارة التدريب بالمنطقة عدد ٣ دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع، وتستمر الدورات الإسعافية خلال الأسبوع الحالي وللراغبين، التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://training.srca.org.sa/#!/SCourse/FAD20.

وتابع: "أُقيم أيضاً ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، والإجابة عن أسئلة الزوار بمتنزه الفراشة لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق بعدد 28 متطوعاً ومتطوعة، كما ضم ركناً لاستقبال الراغبين في التطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفني" والاستفادة من مزايا التطبيق الذي يخدم جميع أفراد المجتمع.

هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد "مهارة واحدة قد تنقذ حياة".. دورات إسعافية بالباحة والتسجيل هنا
سبق

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عدداً من الدورات والمحاضرات الإسعافية للمجتمع؛ تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار "مهارة واحدة قد تنقذ حياة"، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات، بدأت أمس السبت الموافق 2020/09/12 بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأضاف "الزهراني"؛ أن الفعاليات اشتملت على اقامة بعض المحاضرات واستفاد منها عددٌ من منسوبي الجهات الحكومية وشملت المحاضرات متنزه الفراشة بفعاليات وسام البادية، كما نفّذت ادارة التدريب بالمنطقة عدد ٣ دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع، وتستمر الدورات الإسعافية خلال الأسبوع الحالي وللراغبين، التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://training.srca.org.sa/#!/SCourse/FAD20.

وتابع: "أُقيم أيضاً ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، والإجابة عن أسئلة الزوار بمتنزه الفراشة لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق بعدد 28 متطوعاً ومتطوعة، كما ضم ركناً لاستقبال الراغبين في التطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفني" والاستفادة من مزايا التطبيق الذي يخدم جميع أفراد المجتمع.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
11:39 AM

شاهد "مهارة واحدة قد تنقذ حياة".. دورات إسعافية بالباحة والتسجيل هنا

تنظّمها إدارة الاتصال بفرع هيئة الهلال الأحمر تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
261

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عدداً من الدورات والمحاضرات الإسعافية للمجتمع؛ تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار "مهارة واحدة قد تنقذ حياة"، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات، بدأت أمس السبت الموافق 2020/09/12 بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأضاف "الزهراني"؛ أن الفعاليات اشتملت على اقامة بعض المحاضرات واستفاد منها عددٌ من منسوبي الجهات الحكومية وشملت المحاضرات متنزه الفراشة بفعاليات وسام البادية، كما نفّذت ادارة التدريب بالمنطقة عدد ٣ دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع، وتستمر الدورات الإسعافية خلال الأسبوع الحالي وللراغبين، التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://training.srca.org.sa/#!/SCourse/FAD20.

وتابع: "أُقيم أيضاً ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، والإجابة عن أسئلة الزوار بمتنزه الفراشة لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق بعدد 28 متطوعاً ومتطوعة، كما ضم ركناً لاستقبال الراغبين في التطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفني" والاستفادة من مزايا التطبيق الذي يخدم جميع أفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,923
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,891
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,511

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة