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وصول 106 أطنان من أجهزة آيفون 12 على طائرتي شحن للرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن.

وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح.

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وصول 106 أطنان من أجهزة آيفون 12 على طائرتي شحن للرياض
سبق

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن.

وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:05 PM

وصول 106 أطنان من أجهزة آيفون 12 على طائرتي شحن للرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
14,903

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن بأنها ولليوم الثاني على التوالي وبالتنسيق مع جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت أكثر من ١٠٦ أطنان من هواتف آبل iPhone 12 على متن طائرة شحنB- 747 وطائرة ركاب من طراز A330 مخصصة للشحن.

وقالت: الشحنة تطلبت عناية خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولها بنجاح.

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