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أمير تبوك يوجه بتفقد أحوال المواطنين وتقديم المساعدات الفورية

لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محافظي المنطقة ورؤساء المراكز بضرورة تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم والإبلاغ بشكل فوري عن أي مواطن أو مواطنة بحاجة إلى المساعدة، نظراً لما تشهده المنطقة من تدنٍ لدرجات الحرارة والتي تمر بها خلال هذه الأيام.

وأكد أمير المنطقة على متابعة أحوال المواطنين والرفع بشكل عاجل بأي طارئ يمس المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة والفورية لمن يحتاجها منهم.

وأوضح أنه على اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك والتي وجه بها سموه في وقت سابق وعلى نفقته الخاصة بمواصلة أعمالها والتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.

وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك لإيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها.

يأتي ذلك حرصاً من أمير منطقة تبوك على تلمس حاجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يوجه بتفقد أحوال المواطنين وتقديم المساعدات الفورية
سبق

وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محافظي المنطقة ورؤساء المراكز بضرورة تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم والإبلاغ بشكل فوري عن أي مواطن أو مواطنة بحاجة إلى المساعدة، نظراً لما تشهده المنطقة من تدنٍ لدرجات الحرارة والتي تمر بها خلال هذه الأيام.

وأكد أمير المنطقة على متابعة أحوال المواطنين والرفع بشكل عاجل بأي طارئ يمس المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة والفورية لمن يحتاجها منهم.

وأوضح أنه على اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك والتي وجه بها سموه في وقت سابق وعلى نفقته الخاصة بمواصلة أعمالها والتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.

وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك لإيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها.

يأتي ذلك حرصاً من أمير منطقة تبوك على تلمس حاجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:46 PM

أمير تبوك يوجه بتفقد أحوال المواطنين وتقديم المساعدات الفورية

لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محافظي المنطقة ورؤساء المراكز بضرورة تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم والإبلاغ بشكل فوري عن أي مواطن أو مواطنة بحاجة إلى المساعدة، نظراً لما تشهده المنطقة من تدنٍ لدرجات الحرارة والتي تمر بها خلال هذه الأيام.

وأكد أمير المنطقة على متابعة أحوال المواطنين والرفع بشكل عاجل بأي طارئ يمس المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة والفورية لمن يحتاجها منهم.

وأوضح أنه على اللجان القائمة على توزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك والتي وجه بها سموه في وقت سابق وعلى نفقته الخاصة بمواصلة أعمالها والتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين.

وتشتمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك لإيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من الاستفادة منها.

يأتي ذلك حرصاً من أمير منطقة تبوك على تلمس حاجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم.

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