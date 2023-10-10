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"المهندسين" تعلن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

اجتياز نحو 680 منهم.. والنتائج متاحة على حساباتهم الشخصية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة، ويتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع "قياس".

وكان المختبِرون قد أجروا اختبارهم حضورياً في مراكز المركز الوطني للقياس "قياس" على مستوى المملكة، وذلك يوم السبت 3 أكتوبر 2020م.

ويعدّ اختبار المهندس المهني اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل، ويرغبون في الحصول على رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.

ويقيس الاختبار الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملين على رتبة مهندس.

وينفذ المركز الوطني للقياس نوعين من هذه الاختبارات هما: أساسيات الهندسة، وأساسيات العمارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المهندسين" تعلن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة، ويتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع "قياس".

وكان المختبِرون قد أجروا اختبارهم حضورياً في مراكز المركز الوطني للقياس "قياس" على مستوى المملكة، وذلك يوم السبت 3 أكتوبر 2020م.

ويعدّ اختبار المهندس المهني اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل، ويرغبون في الحصول على رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.

ويقيس الاختبار الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملين على رتبة مهندس.

وينفذ المركز الوطني للقياس نوعين من هذه الاختبارات هما: أساسيات الهندسة، وأساسيات العمارة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
04:50 PM

"المهندسين" تعلن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

اجتياز نحو 680 منهم.. والنتائج متاحة على حساباتهم الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة، ويتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع "قياس".

وكان المختبِرون قد أجروا اختبارهم حضورياً في مراكز المركز الوطني للقياس "قياس" على مستوى المملكة، وذلك يوم السبت 3 أكتوبر 2020م.

ويعدّ اختبار المهندس المهني اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل، ويرغبون في الحصول على رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.

ويقيس الاختبار الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل العاملين على رتبة مهندس.

وينفذ المركز الوطني للقياس نوعين من هذه الاختبارات هما: أساسيات الهندسة، وأساسيات العمارة.

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