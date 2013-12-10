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شرطة القصيم: القبض على مواطنة نشرت فيديو مسيئًا

احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية مَن قام بتسجيله ونشره.

وقال المتحدث: إن المتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم: القبض على مواطنة نشرت فيديو مسيئًا
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية مَن قام بتسجيله ونشره.

وقال المتحدث: إن المتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:23 PM

شرطة القصيم: القبض على مواطنة نشرت فيديو مسيئًا

احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
22,652

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية مَن قام بتسجيله ونشره.

وقال المتحدث: إن المتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.

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