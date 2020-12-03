أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"

ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدّمتها

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال خمسة أيام، وبنسبة إنجاز 100%، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي"؛ 255 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز 255 عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.

وأضاف: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها.

وتابع: تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.