النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"

ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدّمتها

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال خمسة أيام، وبنسبة إنجاز 100%، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي"؛ 255 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز 255 عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.

وأضاف: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها.

وتابع: تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"
سبق

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال خمسة أيام، وبنسبة إنجاز 100%، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي"؛ 255 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز 255 عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.

وأضاف: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها.

وتابع: تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
07:23 PM

أمانة عسير تُحقق 100% بمؤشرات إنجاز الرخص عبر "بلدي"

ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدّمتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
84

أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال خمسة أيام، وبنسبة إنجاز 100%، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي"؛ 255 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز 255 عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.

وأضاف: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة، وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها.

وتابع: تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد "الحميدي" أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,306
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,111
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,757

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة