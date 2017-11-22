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بمشاركة 11 جهة.. أمانة الرياض: 9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

789 مخالفة وضبط 446 مخالفًا لنظام العمل وفصل التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجّه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغ 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتأتي الحملة الميدانية المكثفة بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.

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بمشاركة 11 جهة.. أمانة الرياض: 9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة
سبق

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجّه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغ 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتأتي الحملة الميدانية المكثفة بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
09:20 AM

بمشاركة 11 جهة.. أمانة الرياض: 9 آلاف ساعة عمل لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة

789 مخالفة وضبط 446 مخالفًا لنظام العمل وفصل التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجّه بها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغ 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتأتي الحملة الميدانية المكثفة بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,739
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,275
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,259

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