بلقرن.. جولة تفتيشية تنتهي بمصادرة 1500 كجم من الخضروات وإغلاق للمحلات

لعرضها في أماكن غير صحية مما يعرّضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس والفيروسات

قامت بلدية محافظة بلقرن، بجولة تفتيشية رقابية على سوق الخضار والفواكه؛ في إطار برنامجها للرقابة الصحية، والتأكد من صحة الأغذية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمت مصادرة 1500 كجم من الخضروات والفواكه؛ وذلك لعرضها في أماكن غير صحية؛ مما يُعَرّضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس المباشرة والفيروسات لأوقات طويلة، كما تم إغلاق عدد من المحلات لمخالفتها الاشترطات الصحية؛ وذلك بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية أحمد عوض البارقي ومدير إدارة الخدمات حسن مفلح الحارثي.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية "أحمد البارقي"، أن ما تم مصادرته يشكّل خطورة على صحة الإنسان؛ وذلك لمكوث المواد المصادَرة على الأرصفة، وتعرضها لعوادم السيارات وأشعة الشمس الضارة لمدة طويلة؛ مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة الأغذية ونظافتها وخلوّها من الفيروسات المُعدية مثل فيروس كورونا.

وأكد "البارقي" أن البلدية تُراقب الأسواق والمحلات والمطاعم بشكل مستمر؛ وذلك بمتابعة دائمة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

كما دعا "البارقي" الجهات المعنية إلى التعاون مع البلدية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.