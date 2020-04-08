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"التحالف": وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد الخميس

"التحالف": وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد الخميس

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، بناء على إعلانها السابق بتاريخ (01 شعبان 1441ه / 25 مارس 2020م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) ، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفَيْن في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا، ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وَقْف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441ه / 09 إبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي، قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، يتفق عليه اليمنيون.

اليمن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي وقف إطلاق النار فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد الخميس
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، بناء على إعلانها السابق بتاريخ (01 شعبان 1441ه / 25 مارس 2020م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) ، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفَيْن في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا، ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وَقْف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441ه / 09 إبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي، قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، يتفق عليه اليمنيون.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:44 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:24 PM

"التحالف": وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد الخميس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، بناء على إعلانها السابق بتاريخ (01 شعبان 1441ه / 25 مارس 2020م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) ، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفَيْن في الجانب الإنساني والاقتصادي، ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا، ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وَقْف إطلاق نار شاملاً في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441ه / 09 إبريل 2020م) الساعة الـ(1200) بالتوقيت المحلي، قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، يتفق عليه اليمنيون.

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