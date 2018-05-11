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بعد السعودية والكويت.. الإمارات تعلن خفضاً إضافياً لإنتاج النفط في يونيو

بمقدار 100 ألف برميل يومياً لدعم جهود المملكة لإعادة استقرار السوق

قالت دولة الإمارات العربية اليوم الاثنين إنها ستجري خفضاً إضافياً في إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً في يونيو فوق ما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

ووفق رويترز قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن دولة الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يومياً في شهر يونيو.

الإمارات النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد السعودية والكويت.. الإمارات تعلن خفضاً إضافياً لإنتاج النفط في يونيو
سبق

قالت دولة الإمارات العربية اليوم الاثنين إنها ستجري خفضاً إضافياً في إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً في يونيو فوق ما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

ووفق رويترز قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن دولة الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يومياً في شهر يونيو.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:38 PM

بعد السعودية والكويت.. الإمارات تعلن خفضاً إضافياً لإنتاج النفط في يونيو

بمقدار 100 ألف برميل يومياً لدعم جهود المملكة لإعادة استقرار السوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت دولة الإمارات العربية اليوم الاثنين إنها ستجري خفضاً إضافياً في إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً في يونيو فوق ما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.

ووفق رويترز قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن دولة الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يومياً في شهر يونيو.

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