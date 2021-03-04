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أمريكا تشدد على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثالها للاتفاق النووي

"بلينكن" أكد استعداد بلاده للتفاوض مجدداً عليه

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وجدد تأكيد استعداد بلاده للتفاوض مجدداً على الاتفاق، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب إيران".

وذكر "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" أن "الدبلوماسية هي السبيل لإعادة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وطريق الدبلوماسية مفتوح بالنسبة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة".


وجاء تصريح "بلينكن" بعدما رفضت إيران عرضاً أوروبياً بإجراء محادثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تشدد على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثالها للاتفاق النووي
سبق

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وجدد تأكيد استعداد بلاده للتفاوض مجدداً على الاتفاق، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب إيران".

وذكر "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" أن "الدبلوماسية هي السبيل لإعادة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وطريق الدبلوماسية مفتوح بالنسبة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة".


وجاء تصريح "بلينكن" بعدما رفضت إيران عرضاً أوروبياً بإجراء محادثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
02:56 PM

أمريكا تشدد على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثالها للاتفاق النووي

"بلينكن" أكد استعداد بلاده للتفاوض مجدداً عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بامتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وجدد تأكيد استعداد بلاده للتفاوض مجدداً على الاتفاق، مشيراً إلى أن "الكرة في ملعب إيران".

وذكر "بلينكن" في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" أن "الدبلوماسية هي السبيل لإعادة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وطريق الدبلوماسية مفتوح بالنسبة إلى الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة".


وجاء تصريح "بلينكن" بعدما رفضت إيران عرضاً أوروبياً بإجراء محادثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.

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