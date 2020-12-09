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بالفيديو.. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو

حَسْم الأمر من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَيْ التعليم والصحة والشركاء الآخرين

‏كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن "نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو".

وقال ردًّا على سؤال قناة العربية عن استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني: "إلى الآن لم يحدد ذلك. ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو
سبق

‏كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن "نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو".

وقال ردًّا على سؤال قناة العربية عن استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني: "إلى الآن لم يحدد ذلك. ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله".

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

بالفيديو.. "آل الشيخ": نمط دراسة الفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام.. وجاهزون لأي سيناريو

حَسْم الأمر من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَيْ التعليم والصحة والشركاء الآخرين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,919

‏كشف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن "نمط الدراسة للفصل الدراسي الثاني سيتضح خلال أيام. وجاهزون لأي سيناريو".

وقال ردًّا على سؤال قناة العربية عن استمرارية الدراسة عن بُعد في الفصل الثاني: "إلى الآن لم يحدد ذلك. ونحن جاهزون لكل السيناريوهات. وإن شاء الله يتحدد ذلك في الفترة المقبلة، من خلال لجنة مشتركة بين وزارتَي التعليم والصحة والشركاء الآخرين، وسيُرفع في الأيام القادمة، وسيُعلَن، وسيكون ذلك قبل وقت كافٍ بإذن الله".

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