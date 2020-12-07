النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية

يستهدف توفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل في المجالات المختلفة

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية، والذي يستهدف عدد 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

ويأتي هذ البرنامج كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويعتبر البرنامج إحدى ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة التي تولي اهتمامًا بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، ويأتي أيضًا نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها الجهات الداعمة للبرنامج مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري ضمن (برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، وبمشاركة الجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.

ويعد برنامج مساند، أحد البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن من العمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلًا عاليًا.

يُذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أُسست عام 1424هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تُعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي (الظروف الخاصة) من خلال فروعها العشرة حول المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية
سبق

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية، والذي يستهدف عدد 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

ويأتي هذ البرنامج كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويعتبر البرنامج إحدى ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة التي تولي اهتمامًا بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، ويأتي أيضًا نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها الجهات الداعمة للبرنامج مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري ضمن (برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، وبمشاركة الجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.

ويعد برنامج مساند، أحد البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن من العمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلًا عاليًا.

يُذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أُسست عام 1424هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تُعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي (الظروف الخاصة) من خلال فروعها العشرة حول المملكة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
12:21 PM

"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية

يستهدف توفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل في المجالات المختلفة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
52

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية، والذي يستهدف عدد 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

ويأتي هذ البرنامج كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويعتبر البرنامج إحدى ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة التي تولي اهتمامًا بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، ويأتي أيضًا نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها الجهات الداعمة للبرنامج مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري ضمن (برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، وبمشاركة الجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.

ويعد برنامج مساند، أحد البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن من العمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلًا عاليًا.

يُذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أُسست عام 1424هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تُعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي (الظروف الخاصة) من خلال فروعها العشرة حول المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,389
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,233
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,838

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة