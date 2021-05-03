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ألف سلة غذائية توزعها جمعية "كهاتين" في رمضان

لصالح الأيتام والأسر المستفيدة من برامج الجمعية

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة ألف سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدة من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عواض البشري: هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات الداعمة والمانحين وأهل الخير، وتم توزيع هذه السلال بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

وأضاف: تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل بالإضافة إلى منتجات اللحوم والتمر والماء والفواكه وغيرها من مواد غذائية.

وأردف: الجمعية تسعى لرفع مستوى جودة خدماتها للأيتام والأسر تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة.

وأشار إلى اهتمام الجمعية بالجوانب الأخرى لليتيم عبر مشاريعها "الكفالة، وكفالة أم اليتيم، وتأثيث المنازل وكسوة العيد"، بالإضافة إلى الاحتياجات المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية.

ودعا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية مع الجمعية في هذه الليالي المباركة ، لننال وإياهم شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة "كهاتين".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ألف سلة غذائية توزعها جمعية "كهاتين" في رمضان
سبق

وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة ألف سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدة من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عواض البشري: هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات الداعمة والمانحين وأهل الخير، وتم توزيع هذه السلال بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

وأضاف: تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل بالإضافة إلى منتجات اللحوم والتمر والماء والفواكه وغيرها من مواد غذائية.

وأردف: الجمعية تسعى لرفع مستوى جودة خدماتها للأيتام والأسر تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة.

وأشار إلى اهتمام الجمعية بالجوانب الأخرى لليتيم عبر مشاريعها "الكفالة، وكفالة أم اليتيم، وتأثيث المنازل وكسوة العيد"، بالإضافة إلى الاحتياجات المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية.

ودعا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية مع الجمعية في هذه الليالي المباركة ، لننال وإياهم شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة "كهاتين".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:32 PM

ألف سلة غذائية توزعها جمعية "كهاتين" في رمضان

لصالح الأيتام والأسر المستفيدة من برامج الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرابة ألف سلة غذائية للأيتام والأسر المستفيدة من برامج الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عواض البشري: هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الاحتياج الغذائي للأيتام والأسر عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات الداعمة والمانحين وأهل الخير، وتم توزيع هذه السلال بهدف تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

وأضاف: تحتوي السلال الغذائية على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة لمكونات وجبة إفطار صائم وبكميات مناسبة لاحتياج الفرد والأسرة لكامل الشهر الفضيل بالإضافة إلى منتجات اللحوم والتمر والماء والفواكه وغيرها من مواد غذائية.

وأردف: الجمعية تسعى لرفع مستوى جودة خدماتها للأيتام والأسر تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة.

وأشار إلى اهتمام الجمعية بالجوانب الأخرى لليتيم عبر مشاريعها "الكفالة، وكفالة أم اليتيم، وتأثيث المنازل وكسوة العيد"، بالإضافة إلى الاحتياجات المعيشية والتعليمية والتأهيلية، وهي من مستهدفات الجمعية.

ودعا أهل الخير وأصحاب البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك للمساهمة السخية مع الجمعية في هذه الليالي المباركة ، لننال وإياهم شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة "كهاتين".

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