انطلقت فعاليات تمرين الكاسح 3 بالمنطقة الشمالية بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة.
انطلاق "تمرين الكاسح 3" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية
بحضور قائد المنطقة الشمالية
انطلقت فعاليات تمرين الكاسح 3 بالمنطقة الشمالية بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة.
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انطلاق "تمرين الكاسح 3" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-14
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:28 PM
انطلاق "تمرين الكاسح 3" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية
بحضور قائد المنطقة الشمالية
انطلقت فعاليات تمرين الكاسح 3 بالمنطقة الشمالية بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة.
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