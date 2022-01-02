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الأربعاء .."البازعي" يتحدث عن رحلته من الصحافة إلى الإدارة الثقافية

عبر منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لعام 2022

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لعام 2022 في ديوانية المنتدى محاضرة بعنوان "رحلتي من الصحافة إلى الإدارة الثقافية" يقدمها سلطان بن عبدالرحمن البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح وفنون الأداء.

يدير اللقاء الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وذلك يوم الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 الموافق 5 يناير 2022م الساعة الثامنة مساء في مقر المنتدى في حطين شمال الرياض وتنقل مباشرة على حساب المنتدى في تويتر.

وسلطان البازعي يتمتع بخبرات صحفية وإعلامية وثقافية وإدارية، حيث عمل في صحيفة (الرياض) فور تخرجه من شعبة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1399 الموافق 1979م وعمل في الصحيفة عدة سنوات كمحرر ومراسل حتى وصل لمدير تحرير، كذلك تولى رئاسة مجلة (حوار) الصادرة من الملحقية الثقافية السعودية بباريس، ورئاسة تحرير صحيفة (اليوم) لمدة خمس سنوات (1993-1997).

كما عمل مديرًا للعلاقات والمراسم في وزارة الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة 5 سنوات (2013- 2017)، بالإضافة إلى ذلك عمل الأستاذ البازعي مستشارًا إعلاميًا غير متفرغ في العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أبرزها الهيئة العامة للاستثمار ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو عضو في العديد من جمعيات العلاقات العامة وجمعيات الإعلام والاتصال.

و قد حصل على عديد الجوائز من أهمها جائزة (رجل العلاقات العامة عام 2005م) عن إدارته الناجحة والمتميزة لحملة الانتخابات البلدية في دورتها الأولى.

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الأربعاء .."البازعي" يتحدث عن رحلته من الصحافة إلى الإدارة الثقافية
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لعام 2022 في ديوانية المنتدى محاضرة بعنوان "رحلتي من الصحافة إلى الإدارة الثقافية" يقدمها سلطان بن عبدالرحمن البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح وفنون الأداء.

يدير اللقاء الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وذلك يوم الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 الموافق 5 يناير 2022م الساعة الثامنة مساء في مقر المنتدى في حطين شمال الرياض وتنقل مباشرة على حساب المنتدى في تويتر.

وسلطان البازعي يتمتع بخبرات صحفية وإعلامية وثقافية وإدارية، حيث عمل في صحيفة (الرياض) فور تخرجه من شعبة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1399 الموافق 1979م وعمل في الصحيفة عدة سنوات كمحرر ومراسل حتى وصل لمدير تحرير، كذلك تولى رئاسة مجلة (حوار) الصادرة من الملحقية الثقافية السعودية بباريس، ورئاسة تحرير صحيفة (اليوم) لمدة خمس سنوات (1993-1997).

كما عمل مديرًا للعلاقات والمراسم في وزارة الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة 5 سنوات (2013- 2017)، بالإضافة إلى ذلك عمل الأستاذ البازعي مستشارًا إعلاميًا غير متفرغ في العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أبرزها الهيئة العامة للاستثمار ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو عضو في العديد من جمعيات العلاقات العامة وجمعيات الإعلام والاتصال.

و قد حصل على عديد الجوائز من أهمها جائزة (رجل العلاقات العامة عام 2005م) عن إدارته الناجحة والمتميزة لحملة الانتخابات البلدية في دورتها الأولى.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:31 PM

الأربعاء .."البازعي" يتحدث عن رحلته من الصحافة إلى الإدارة الثقافية

عبر منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لعام 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لعام 2022 في ديوانية المنتدى محاضرة بعنوان "رحلتي من الصحافة إلى الإدارة الثقافية" يقدمها سلطان بن عبدالرحمن البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح وفنون الأداء.

يدير اللقاء الدكتور تركي بن فهد العيار أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وذلك يوم الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 الموافق 5 يناير 2022م الساعة الثامنة مساء في مقر المنتدى في حطين شمال الرياض وتنقل مباشرة على حساب المنتدى في تويتر.

وسلطان البازعي يتمتع بخبرات صحفية وإعلامية وثقافية وإدارية، حيث عمل في صحيفة (الرياض) فور تخرجه من شعبة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود عام 1399 الموافق 1979م وعمل في الصحيفة عدة سنوات كمحرر ومراسل حتى وصل لمدير تحرير، كذلك تولى رئاسة مجلة (حوار) الصادرة من الملحقية الثقافية السعودية بباريس، ورئاسة تحرير صحيفة (اليوم) لمدة خمس سنوات (1993-1997).

كما عمل مديرًا للعلاقات والمراسم في وزارة الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة 5 سنوات (2013- 2017)، بالإضافة إلى ذلك عمل الأستاذ البازعي مستشارًا إعلاميًا غير متفرغ في العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أبرزها الهيئة العامة للاستثمار ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو عضو في العديد من جمعيات العلاقات العامة وجمعيات الإعلام والاتصال.

و قد حصل على عديد الجوائز من أهمها جائزة (رجل العلاقات العامة عام 2005م) عن إدارته الناجحة والمتميزة لحملة الانتخابات البلدية في دورتها الأولى.

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