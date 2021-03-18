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"المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة

ناقش سُبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي في ظل كورونا

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد السعودية مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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"المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد السعودية مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
12:42 AM

"المعلمي" يشارك في استعراض التقرير السنوي عن الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة

ناقش سُبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي في ظل كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس في جلسة الإحاطة المقدمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنغ عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة كوفيد ١٩.

وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر الجلسة من جانب وفد السعودية مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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