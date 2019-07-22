النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إمارة مكة تعلن مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج

تضمنت جدولَيْن بين مكة والمدينة مرورًا بجدة ومدينة "عبدالله الاقتصادية"

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

وفي التفاصيل، تضمن الجدولان مواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشمل الجدول الأولالفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.

ودعت إمارة المنطقة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار إلى الدخولللبوابة الإلكترونية لقطار الحرمين، وحجز تذاكرهم عن طريق الرابط: https://www.hhr.sa/sites/sro/Pages/home.aspx.

يُشار إلى أن قطار الحرمين يضم 35 قطارًا و5 محطات في (مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة)، ترتبط بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450كم. ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، منها 4 عربات للأعمال، و8 عربات للاقتصادي، وعربة واحدة للطعام. فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدًا، وتصل سرعته إلى 300كم/ س، ويقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمارة مكة تعلن مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

وفي التفاصيل، تضمن الجدولان مواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشمل الجدول الأولالفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.

ودعت إمارة المنطقة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار إلى الدخولللبوابة الإلكترونية لقطار الحرمين، وحجز تذاكرهم عن طريق الرابط: https://www.hhr.sa/sites/sro/Pages/home.aspx.

يُشار إلى أن قطار الحرمين يضم 35 قطارًا و5 محطات في (مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة)، ترتبط بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450كم. ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، منها 4 عربات للأعمال، و8 عربات للاقتصادي، وعربة واحدة للطعام. فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدًا، وتصل سرعته إلى 300كم/ س، ويقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبًا.

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
01:36 AM

إمارة مكة تعلن مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج

تضمنت جدولَيْن بين مكة والمدينة مرورًا بجدة ومدينة "عبدالله الاقتصادية"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,434

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة مواعيد رحلات قطار الحرمَيْن الرسمية خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

وفي التفاصيل، تضمن الجدولان مواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وشمل الجدول الأولالفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.

ودعت إمارة المنطقة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار إلى الدخولللبوابة الإلكترونية لقطار الحرمين، وحجز تذاكرهم عن طريق الرابط: https://www.hhr.sa/sites/sro/Pages/home.aspx.

يُشار إلى أن قطار الحرمين يضم 35 قطارًا و5 محطات في (مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة)، ترتبط بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450كم. ويتكون القطار الواحد من 13 عربة، منها 4 عربات للأعمال، و8 عربات للاقتصادي، وعربة واحدة للطعام. فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدًا، وتصل سرعته إلى 300كم/ س، ويقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبًا.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,911
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,219
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,077
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,106

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة