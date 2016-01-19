لمدة موسمين ونصف الموسم .. "ضمك" يجدد علاقته باللاعب " حمزي".. ويستعد للأهلي

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته بلاعب الفريق الأول لكرة القدم ، منصور حمزي، لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمت مراسم تجديد العقد في مقر النادي بحضور أحمد الشهري الرئيس التنفيذي.

وسبق لحمزي أن لعب مع ثلاثة أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الفتح والفيصلي، والحزم.

يُذكر أن ضمك يأتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي ، الجمعة المقبل ، في الجولة 18 من الدوري.