النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة موسمين ونصف الموسم .. "ضمك" يجدد علاقته باللاعب " حمزي".. ويستعد للأهلي

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته بلاعب الفريق الأول لكرة القدم ، منصور حمزي، لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمت مراسم تجديد العقد في مقر النادي بحضور أحمد الشهري الرئيس التنفيذي.

وسبق لحمزي أن لعب مع ثلاثة أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الفتح والفيصلي، والحزم.

يُذكر أن ضمك يأتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي ، الجمعة المقبل ، في الجولة 18 من الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لمدة موسمين ونصف الموسم .. "ضمك" يجدد علاقته باللاعب " حمزي".. ويستعد للأهلي
سبق

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته بلاعب الفريق الأول لكرة القدم ، منصور حمزي، لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمت مراسم تجديد العقد في مقر النادي بحضور أحمد الشهري الرئيس التنفيذي.

وسبق لحمزي أن لعب مع ثلاثة أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الفتح والفيصلي، والحزم.

يُذكر أن ضمك يأتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي ، الجمعة المقبل ، في الجولة 18 من الدوري.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:22 PM

لمدة موسمين ونصف الموسم .. "ضمك" يجدد علاقته باللاعب " حمزي".. ويستعد للأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
1
2,064

جدد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، علاقته بلاعب الفريق الأول لكرة القدم ، منصور حمزي، لمدة موسمين ونصف الموسم، وتمت مراسم تجديد العقد في مقر النادي بحضور أحمد الشهري الرئيس التنفيذي.

وسبق لحمزي أن لعب مع ثلاثة أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الفتح والفيصلي، والحزم.

يُذكر أن ضمك يأتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي ، الجمعة المقبل ، في الجولة 18 من الدوري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,687
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,543
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,713

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة