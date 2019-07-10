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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

"الصحة": 38% من الحالات المعلنة اليوم للإناث و5% لكبار السن و11% للأطفال و84% للبالغين

61309 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.. و51 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (226486) حالة، من بينها (61309) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2220) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1930) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (163026) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (3159) حالة، منها 38% إناثًا، و62% ذكورًا، وكبار السن 5%، و11% أطفالًا، و84% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2151) حالة، بإضافة (51) حالة وفاة جديدة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء (54472) فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2179808) فحوص؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 38% من الحالات المعلنة اليوم للإناث و5% لكبار السن و11% للأطفال و84% للبالغين
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (226486) حالة، من بينها (61309) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2220) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1930) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (163026) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (3159) حالة، منها 38% إناثًا، و62% ذكورًا، وكبار السن 5%، و11% أطفالًا، و84% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2151) حالة، بإضافة (51) حالة وفاة جديدة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء (54472) فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2179808) فحوص؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
04:17 PM

"الصحة": 38% من الحالات المعلنة اليوم للإناث و5% لكبار السن و11% للأطفال و84% للبالغين

61309 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.. و51 حالة وفاة جديدة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,636

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (3159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (226486) حالة، من بينها (61309) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2220) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1930) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (163026) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (3159) حالة، منها 38% إناثًا، و62% ذكورًا، وكبار السن 5%، و11% أطفالًا، و84% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2151) حالة، بإضافة (51) حالة وفاة جديدة.

ولفتت إلى أنه تم إجراء (54472) فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (2179808) فحوص؛ حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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