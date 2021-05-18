النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. الصين تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. الصين تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
سبق

سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:15 AM

خلال 24 ساعة.. الصين تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
247

سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,588
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,300
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,121

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة