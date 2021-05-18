خلال 24 ساعة.. الصين تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.
سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.
سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.
سجّلت الصين 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 90894 إصابة، بينما استقر مجموع الوفيات عند 4636.