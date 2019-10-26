النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بئر السعدية" بالليث.. ما زالت تضخ مياهها منذ أكثر من 200 عام

بداخلها نقش أثري يثبت بناءها من قِبل سلطان الهند "محمد علي خان"

تعد "بئر السعدية" الواقعة شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، من أقدم الآبار الأثرية بالمملكة، إذ مضى على إنشائها أكثر من 200 عام، ولم يتوقف تدفق المياه بها لأهالي السعدية أو من يمر عليها من المسافرين وزوار ميقات يلملم القديم منذ إنشائها وحتى اليوم.

"سبق" التقت الباحث المختص في تاريخ وجغرافية محافظة الليث، سعيد بن هيلي الكرساوي، وسألته عن "السعدية" وبئرها الأثرية وأهميتها التاريخية، فقال: "تعد السعدية مركزًا تاريخيًا وأثريًا قديمًا يقع في شمال الليث على بعد 90 كلم، ويبعد عن ميقات يلملم الحالي نحو 20 كلم، ويرجع نشأته إلى القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد عام 1211 حينما أوصى سلطان الهند محمد علي خان بإنشاء بئر السعدية على حسابه الشخصي، حيث يوجد بداخلها نقش أثري يثبت بناءها له، وفيها آثار مسجد قديم".

وأشار إلى أنها كانت ميقاتًا لأهل اليمن من القرن العاشر الهجري؛ بدليل أن أحد شعراء اليمن ذكر ذلك، وهو ابن إسحاق الصنعاني، بقوله: "وبعده سرنا إلى يلملم ميقاتنا في قصدنا للحرم وهو يسمى الآن بالسعدية باسم بئر عذبة هنية وقعت بها معركة تاريخية بين قوات الشريف غالب بن مساعد والقوات السعودية في سنة 1224هـ".

وأضاف: "يسكنها حاليًا أعداد متناثرة من بطون قبيلة الجحادلة، وتقع على الطريق الرابط بين مكة الساحل والطريق المؤدي إلى سفوح الجبال، ومنها إلى يلملم ومكة والطائف".

بئر السعدية الليث سعيد الكرساوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بئر السعدية" بالليث.. ما زالت تضخ مياهها منذ أكثر من 200 عام
سبق

تعد "بئر السعدية" الواقعة شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، من أقدم الآبار الأثرية بالمملكة، إذ مضى على إنشائها أكثر من 200 عام، ولم يتوقف تدفق المياه بها لأهالي السعدية أو من يمر عليها من المسافرين وزوار ميقات يلملم القديم منذ إنشائها وحتى اليوم.

"سبق" التقت الباحث المختص في تاريخ وجغرافية محافظة الليث، سعيد بن هيلي الكرساوي، وسألته عن "السعدية" وبئرها الأثرية وأهميتها التاريخية، فقال: "تعد السعدية مركزًا تاريخيًا وأثريًا قديمًا يقع في شمال الليث على بعد 90 كلم، ويبعد عن ميقات يلملم الحالي نحو 20 كلم، ويرجع نشأته إلى القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد عام 1211 حينما أوصى سلطان الهند محمد علي خان بإنشاء بئر السعدية على حسابه الشخصي، حيث يوجد بداخلها نقش أثري يثبت بناءها له، وفيها آثار مسجد قديم".

وأشار إلى أنها كانت ميقاتًا لأهل اليمن من القرن العاشر الهجري؛ بدليل أن أحد شعراء اليمن ذكر ذلك، وهو ابن إسحاق الصنعاني، بقوله: "وبعده سرنا إلى يلملم ميقاتنا في قصدنا للحرم وهو يسمى الآن بالسعدية باسم بئر عذبة هنية وقعت بها معركة تاريخية بين قوات الشريف غالب بن مساعد والقوات السعودية في سنة 1224هـ".

وأضاف: "يسكنها حاليًا أعداد متناثرة من بطون قبيلة الجحادلة، وتقع على الطريق الرابط بين مكة الساحل والطريق المؤدي إلى سفوح الجبال، ومنها إلى يلملم ومكة والطائف".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
10:16 PM

"بئر السعدية" بالليث.. ما زالت تضخ مياهها منذ أكثر من 200 عام

بداخلها نقش أثري يثبت بناءها من قِبل سلطان الهند "محمد علي خان"

A A A
عوض الفهمي - الليث
2
4,144

تعد "بئر السعدية" الواقعة شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، من أقدم الآبار الأثرية بالمملكة، إذ مضى على إنشائها أكثر من 200 عام، ولم يتوقف تدفق المياه بها لأهالي السعدية أو من يمر عليها من المسافرين وزوار ميقات يلملم القديم منذ إنشائها وحتى اليوم.

"سبق" التقت الباحث المختص في تاريخ وجغرافية محافظة الليث، سعيد بن هيلي الكرساوي، وسألته عن "السعدية" وبئرها الأثرية وأهميتها التاريخية، فقال: "تعد السعدية مركزًا تاريخيًا وأثريًا قديمًا يقع في شمال الليث على بعد 90 كلم، ويبعد عن ميقات يلملم الحالي نحو 20 كلم، ويرجع نشأته إلى القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد عام 1211 حينما أوصى سلطان الهند محمد علي خان بإنشاء بئر السعدية على حسابه الشخصي، حيث يوجد بداخلها نقش أثري يثبت بناءها له، وفيها آثار مسجد قديم".

وأشار إلى أنها كانت ميقاتًا لأهل اليمن من القرن العاشر الهجري؛ بدليل أن أحد شعراء اليمن ذكر ذلك، وهو ابن إسحاق الصنعاني، بقوله: "وبعده سرنا إلى يلملم ميقاتنا في قصدنا للحرم وهو يسمى الآن بالسعدية باسم بئر عذبة هنية وقعت بها معركة تاريخية بين قوات الشريف غالب بن مساعد والقوات السعودية في سنة 1224هـ".

وأضاف: "يسكنها حاليًا أعداد متناثرة من بطون قبيلة الجحادلة، وتقع على الطريق الرابط بين مكة الساحل والطريق المؤدي إلى سفوح الجبال، ومنها إلى يلملم ومكة والطائف".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,333
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,632
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,103
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,242

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة