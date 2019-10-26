"بئر السعدية" بالليث.. ما زالت تضخ مياهها منذ أكثر من 200 عام

بداخلها نقش أثري يثبت بناءها من قِبل سلطان الهند "محمد علي خان"

تعد "بئر السعدية" الواقعة شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، من أقدم الآبار الأثرية بالمملكة، إذ مضى على إنشائها أكثر من 200 عام، ولم يتوقف تدفق المياه بها لأهالي السعدية أو من يمر عليها من المسافرين وزوار ميقات يلملم القديم منذ إنشائها وحتى اليوم.

"سبق" التقت الباحث المختص في تاريخ وجغرافية محافظة الليث، سعيد بن هيلي الكرساوي، وسألته عن "السعدية" وبئرها الأثرية وأهميتها التاريخية، فقال: "تعد السعدية مركزًا تاريخيًا وأثريًا قديمًا يقع في شمال الليث على بعد 90 كلم، ويبعد عن ميقات يلملم الحالي نحو 20 كلم، ويرجع نشأته إلى القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد عام 1211 حينما أوصى سلطان الهند محمد علي خان بإنشاء بئر السعدية على حسابه الشخصي، حيث يوجد بداخلها نقش أثري يثبت بناءها له، وفيها آثار مسجد قديم".

وأشار إلى أنها كانت ميقاتًا لأهل اليمن من القرن العاشر الهجري؛ بدليل أن أحد شعراء اليمن ذكر ذلك، وهو ابن إسحاق الصنعاني، بقوله: "وبعده سرنا إلى يلملم ميقاتنا في قصدنا للحرم وهو يسمى الآن بالسعدية باسم بئر عذبة هنية وقعت بها معركة تاريخية بين قوات الشريف غالب بن مساعد والقوات السعودية في سنة 1224هـ".

وأضاف: "يسكنها حاليًا أعداد متناثرة من بطون قبيلة الجحادلة، وتقع على الطريق الرابط بين مكة الساحل والطريق المؤدي إلى سفوح الجبال، ومنها إلى يلملم ومكة والطائف".