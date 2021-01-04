شاهد.. "إتقان" العقارية تطرح أرض "صفوة مكة" للبيع بفرص استثمارية متعددة

"الرشيد": الأرض تتميز باكتمال البنية التحتية والخدمات المطلوبة للتطوير والبناء

تستعد شركة "إتقان" العقارية لطرح مخطط "صفوة مكة" للبيع المباشر، حيث يقع بقلب العاصمة المقدسة، تحديدًا بحي الملك فهد على الطريق الدائري الرابع، على مساحة تقدر بـ (872.452) مترًا مربعًا، ويعد من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، كونه يقع داخل حدود الحرم.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن مخطط "صفوة مكة" من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة كونه يعد الجهة الغربية لمكة المكرمة، ويأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسية إضافة مهمة لموقعه.

وبين "الرشيد" أن مشروع "صفوة مكة" يتميز باكتمال البنية التحتية والخدمات المطلوبة للتطوير والبناء، كما يحيط بالأرض مخططات حديثة مكتملة الخدمات ومناطق تحوي كثافة سكانية عالية وندرة المشاريع المماثلة والعروض بالمنطقة رغم مؤشر الطلب على القطاع السكني.

وأضاف "الرشيد": "كما تتميز الأرض بقربها النسبي من الحرم المكي، حيث تقع بالقرب من محطة قطار الحرمين، وبجوار حلقة الكعكية والأسواق المجاورة لها"، مشيراً إلى أنه سيتم بيع القطع عبر البيع المباشر بمقر الشركة في المخطط.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه، الراغبين في الشراء من المستثمرين والمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.