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أمير تبوك يستقبل القائد الجديد للمنطقة الشمالية الغربية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه قائدًا للمنطقة.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة تبوك، محمد عبدالله الحقباني.

وهنأ أمير تبوك، اللواء "القحطاني" على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكليفه قائدًا للمنطقة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

من جانبه، عبر اللواء "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمتابعته القطاعات العسكرية في المنطقة.

أمير تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل القائد الجديد للمنطقة الشمالية الغربية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه قائدًا للمنطقة.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة تبوك، محمد عبدالله الحقباني.

وهنأ أمير تبوك، اللواء "القحطاني" على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكليفه قائدًا للمنطقة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

من جانبه، عبر اللواء "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمتابعته القطاعات العسكرية في المنطقة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:09 PM

أمير تبوك يستقبل القائد الجديد للمنطقة الشمالية الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، قائد المنطقة الشمالية الغربية، اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، بمناسبة تكليفه قائدًا للمنطقة.

جاء ذلك، بحضور وكيل إمارة تبوك، محمد عبدالله الحقباني.

وهنأ أمير تبوك، اللواء "القحطاني" على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكليفه قائدًا للمنطقة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

من جانبه، عبر اللواء "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمتابعته القطاعات العسكرية في المنطقة.

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