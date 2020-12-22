في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.
في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-22
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:20 AM
في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.