في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة، نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.