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"التحالف" يعلن: توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

تدمير مخازن للاستخدام العسكري وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأكد "التحالف"، تدمير موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات بصعدة.

وطالَبَ تحالفُ دعم الشرعية في اليمن، المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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"التحالف" يعلن: توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأكد "التحالف"، تدمير موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات بصعدة.

وطالَبَ تحالفُ دعم الشرعية في اليمن، المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:31 AM

"التحالف" يعلن: توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

تدمير مخازن للاستخدام العسكري وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأكد "التحالف"، تدمير موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات بصعدة.

وطالَبَ تحالفُ دعم الشرعية في اليمن، المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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