"فيصل بن فرحان" سفير السعودية لدى ألمانيا يحظى بالثقة الملكية بتعيينه "وزيرًا للخارجية"

حظي سفير السعودية لدى ألمانيا، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، الليلة بالثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وهو من مواليد عام 1974، قد تولى منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019، وهو عضو مجلس إدارة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" منذ أكتوبر 2017.

كما شغل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة في "شركة السلام لصناعة الطيران"، كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي.

وحساب وزير الخارجية الجديد بتويتر هو: ‪@FaisalbinFarhan.