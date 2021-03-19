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اليمن: الهجمات الحوثية على مصفاة الرياض يهدد استقرار الطاقة بالعالم

أكدت تضامنها ووقوفها مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض اليوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي هذا السياق قالت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتأتي امتداداً لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الارهابية ووضع حد لها".

وأكدت الوزارة تضامن ووقوف الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.


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اليمن: الهجمات الحوثية على مصفاة الرياض يهدد استقرار الطاقة بالعالم
سبق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض اليوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي هذا السياق قالت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتأتي امتداداً لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الارهابية ووضع حد لها".

وأكدت الوزارة تضامن ووقوف الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.


19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
08:41 PM

اليمن: الهجمات الحوثية على مصفاة الرياض يهدد استقرار الطاقة بالعالم

أكدت تضامنها ووقوفها مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض اليوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي هذا السياق قالت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وتأتي امتداداً لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الارهابية ووضع حد لها".

وأكدت الوزارة تضامن ووقوف الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.


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