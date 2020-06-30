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"بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني

قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، الرائد عبود بن نايف بن عبود، رتبته الجديدة "مقدم" وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

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"بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني
سبق

قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، الرائد عبود بن نايف بن عبود، رتبته الجديدة "مقدم" وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:04 PM

"بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، الرائد عبود بن نايف بن عبود، رتبته الجديدة "مقدم" وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم.

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