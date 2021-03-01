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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر  حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:49 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر  حتى الـ 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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