أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة. وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-01 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 02:49 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 9 مساءً





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.